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ASUS presenta Rapture GT-BN98, il nuovo standard Wi-Fi 8 per ridurre la latenza nel gaming d'élite

Il nuovo dispositivo quad-band introduce la qualità dell'esperienza adattiva, lo strumento di diagnostica WiFi Insight e l'ottimizzazione del traffico di gioco GTNet, affiancati da due porte cablate da 10G e quattro da 2,5G.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 11/11/2026

Gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) estende la propria gamma di soluzioni di networking ad alte prestazioni annunciando la disponibilità sul mercato italiano del router quad-band ROG Rapture GT-BN98. Il dispositivo integra la tecnologia WiFi 8, un'architettura progettata per raggiungere una larghezza di banda complessiva fino a 25.000 Mbps e concepita per garantire stabilità, copertura e continuità di segnale anche nelle distanze medie e lunghe e in contesti ad elevata densità di dispositivi connessi o nodi IoT.

Sul piano delle prestazioni di rete e dell'algoritmica di gestione del traffico, il router abbandona i parametri di allocazione statica adottando il sistema Adaptive Quality of Experience (QoE), che ripartisce la banda dinamica in tempo reale in base ai carichi di lavoro simultanei per preservare le prestazioni durante le sessioni di videogioco o lo streaming ad alta definizione. A questa funzione si affianca WiFi Insight, una suite di analisi dello spettro che monitora le interferenze nelle 24 ore e ottimizza in automatico i canali di trasmissione, mentre il servizio integrato GTNet valuta la congestione di rete per instradare il traffico di gioco verso i server secondo percorsi a bassa latenza anziché sulla sola prossimità geografica.

Sotto il profilo delle interfacce fisiche e della sicurezza aziendale e domestica, il ROG Rapture GT-BN98 mette a disposizione un comparto cablato composto da due porte 10G e quattro porte 2,5G, integrate con l'architettura di protezione perimetrale ASUS AiProtection per il filtraggio nativo di contenuti malevoli e il blocco dei tracciamenti. Il dispositivo sarà commercializzato a partire dalla prima metà di novembre presso i rivenditori e i partner autorizzati al prezzo consigliato di 949 euro, entrando inoltre nel portafoglio di offerte dell'operatore INTRED a partire dalla seconda metà del mese.



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