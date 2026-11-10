L'allarme di IIDEA sulla Manovra 2027: l'Articolo 25 rischia di mettere in crisi le sale LAN italiane

L'industria italiana dei videogiochi prende una posizione ferma contro le recenti proposte normative contenute nella nuova legge finanziaria. IIDEA, l’associazione di categoria del settore videoludico in Italia, ha espresso formale e totale opposizione nei confronti dell’articolo 25 del Disegno di legge di bilancio 2027, norma che punta a introdurre un inedito regime di autorizzazioni, vigilanza e tassazione rivolto alle sale LAN e al comparto esports, chiedendone lo stralcio integrale e l'apertura immediata di un tavolo di confronto istituzionale.

La contestazione dell'associazione si articola su diverse criticità di natura strutturale, economica e giuridica:

Assimilazione impropria al gioco d'azzardo: L'impianto delineato dall'articolo 25 affida all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ampi poteri di controllo e regolamentazione su sale LAN, videogiochi, piattaforme e competizioni. Secondo IIDEA, tale impianto sovrappone erroneamente i videogiochi – intesi come prodotti dell'industria culturale e creativa – al gioco pubblico regolamentato, sottomettendo un settore basato sulle abilità dei partecipanti a un quadro pervasivo e privo di idonea giustificazione di proporzionalità.

Stime finanziarie irrealistiche: La relazione tecnica statale prospetta una crescita delle sale LAN a 200 unità nel 2027 e fino a 2.300 entro il 2028, ipotizzando un gettito da oltre 66 milioni di euro. I dati forniti da IIDEA ridimensionano radicalmente questo scenario: in Italia si contano attualmente circa 70 sale LAN operative (delle quali appena una ventina supera la soglia delle 20 postazioni), all'interno di un mercato esports che nel 2026 attesta il proprio valore complessivo tra i 32 e i 35 milioni di euro. La pretesa fiscale del Governo per il 2028 finirebbe paradossalmente per superare il valore economico dell'intero settore.

Impatto sistemico e vincoli per l'intera filiera: Oltre a colpire direttamente le sale LAN e i piccoli gestori, l'articolo 25 prevede prelievi sulle quote di partecipazione ai tornei (fino all'8%), l'introduzione di nuovi requisiti autorizzativi per sviluppatori ed editori e l'obbligo di conservazione dei log delle attività online per cinque anni, generando pesanti gravami amministrativi e rischi per la tenuta di tutte le imprese del settore.

Profilo normativo e incompatibilità comunitarie: L'associazione rileva infine dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, chiamando in causa la libera prestazione dei servizi, il principio del Paese d'origine, le regole di notifica delle regolamentazioni tecniche e le garanzie in materia di tutela dei dati personali.

Sulla base di tali argomentazioni, IIDEA reitera l'invito al Governo a stralciare l'articolo 25 dalla manovra finanziaria per avviare una consultazione preventiva basata su dati di mercato certi e proporzionati alla tutela della filiera videoludica nazionale.