Iliadbox Fibra Domotica: la casa è ancora più connessa con una SIM dedicata ai dispositivi domestici

Iliad amplia la propria offerta per il mercato residenziale introducendo la soluzione iliadbox Fibra Domotica, un pacchetto integrato che affianca alla connessione domestica su fibra ottica 100% FTTH un servizio mobile dedicato all'Internet delle Cose (IoT) e ai sistemi intelligenti dell'abitazione. La proposta include l'installazione del modem iliadbox Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito – dispositivo legato alla rete Wi-Fi certificata da nPerf come la più veloce d'Italia nel 2025 – e integra senza costi aggiuntivi una SIM Domotica pensata per azionare impianti di riscaldamento, sistemi d'allarme, citofoni e apricancello predisposti per la comunicazione via rete cellulare.

La scheda SIM inclusa mette a disposizione ogni mese un pacchetto di 200 MB di traffico dati, 50 minuti di chiamate e 100 SMS, fruibili sia sul territorio nazionale sia in Unione Europea. Il servizio evita all'utente la gestione di ricariche periodiche o l'associazione di metodi di pagamento secondari, accentrando l'amministrazione della linea nell'Area Personale dell'abbonato. L'attivazione della scheda può essere richiesta direttamente online a seguito dell'avvenuta installazione della linea fissa, con la disattivazione automatica della SIM in caso di eventuale recesso dal contratto principale.

La nuova offerta iliadbox Fibra Domotica è sottoscrivibile dal 29 ottobre 2026 fino al 28 gennaio 2027 al prezzo bloccato di 23,99 euro al mese per i clienti mobile iliad con piano voce e dati pari o superiore a 9,99 euro mensili e pagamento automatico. Per la clientela non in convergenza, il canone mensile è fissato a 27,99 euro al mese, mentre il costo di attivazione una tantum per la linea fissa rimane pari a 39,99 euro.