▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Iliadbox Fibra Domotica: la casa è ancora più connessa con una SIM dedicata ai dispositivi domestici

L'operatore francese lancia una nuova soluzione convergente che combina la connettività Wi-Fi 7 in tecnologia FTTH con una scheda SIM inclusa nel canone, progettata per la gestione remota di antifurti, caldaie e cancelli automatici.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 30/10/2026

Mobile

Iliad amplia la propria offerta per il mercato residenziale introducendo la soluzione iliadbox Fibra Domotica, un pacchetto integrato che affianca alla connessione domestica su fibra ottica 100% FTTH un servizio mobile dedicato all'Internet delle Cose (IoT) e ai sistemi intelligenti dell'abitazione. La proposta include l'installazione del modem iliadbox Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito – dispositivo legato alla rete Wi-Fi certificata da nPerf come la più veloce d'Italia nel 2025 – e integra senza costi aggiuntivi una SIM Domotica pensata per azionare impianti di riscaldamento, sistemi d'allarme, citofoni e apricancello predisposti per la comunicazione via rete cellulare.

La scheda SIM inclusa mette a disposizione ogni mese un pacchetto di 200 MB di traffico dati, 50 minuti di chiamate e 100 SMS, fruibili sia sul territorio nazionale sia in Unione Europea. Il servizio evita all'utente la gestione di ricariche periodiche o l'associazione di metodi di pagamento secondari, accentrando l'amministrazione della linea nell'Area Personale dell'abbonato. L'attivazione della scheda può essere richiesta direttamente online a seguito dell'avvenuta installazione della linea fissa, con la disattivazione automatica della SIM in caso di eventuale recesso dal contratto principale.

La nuova offerta iliadbox Fibra Domotica è sottoscrivibile dal 29 ottobre 2026 fino al 28 gennaio 2027 al prezzo bloccato di 23,99 euro al mese per i clienti mobile iliad con piano voce e dati pari o superiore a 9,99 euro mensili e pagamento automatico. Per la clientela non in convergenza, il canone mensile è fissato a 27,99 euro al mese, mentre il costo di attivazione una tantum per la linea fissa rimane pari a 39,99 euro.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Mobile
Il nuovo Honor Magic9 Pro Max debutta in Cina...
Mobile
Mercato globale degli smartphone in calo del...
Mobile
Xiaomi lancia la serie REDMI Note 17 in Italia...
Mobile
Telefonia e frodi in Italia: oltre 3,2 milioni...
Mobile
Rete mobile: il 5G avanza e ridefinisce la...
Mobile
Iliad lancia Top 30 Mondo: la nuova offerta con...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.