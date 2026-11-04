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Storage Hunter Simulator: il videogioco di aste in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S il 24 novembre

Il titolo gestionale basato sulle aste di container e garage approda su console al prezzo di 24,99 euro, affiancato dall'edizione speciale "No Refunds Edition" comprensiva dell'Expansion Pass con cinque DLC tematici.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 16/11/2026

Gaming

L'editore tedesco astragon Entertainment ha annunciato la data di lancio su console per Storage Hunter Simulator. Il videogioco d'aste e gestione d'affari sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 24 novembre 2026, al prezzo di listino di 24,99 euro ($24.99 USD / £20.99 GBP).

Contestualmente al lancio della versione base, verrà resa disponibile su tutte le piattaforme – inclusa la versione PC – la Storage Hunter Simulator - No Refunds Edition al prezzo di 34,99 euro ($34.99 USD / £29.99 GBP). Questa edizione speciale include il gioco completo e l'Expansion Pass, che garantisce l'accesso a cinque pacchetti di contenuti scaricabili (Backyard Starter Pack, Lights, Camera, Auction! Pack, Probably Worth Millions Pack, Mum Said Throw It Away Pack e Collector’s Display Pack). L'Expansion Pass potrà essere acquistato anche separatamente al costo di 16,99 euro.

Il titolo proietta i giocatori nel mondo delle aste di stoccaggio, sfidando i concorrenti nell'acquisizione dei contenuti dei garage, depositi e container in un'ambientazione open world divisa in cinque quartieri. La struttura di gioco prevede la valutazione e identificazione di migliaia di oggetti unici – inizialmente affidata ad periti esterni e successivamente gestibile in autonomia tramite l'acquisto di strumenti di analisi –, l'espansione della propria rete di banchi dei pegni e la gestione strategica di risorse, dipendenti e veicoli di trasporto. Il gioco integra sia modalità per singolo giocatore (con livelli di difficoltà configurabili) sia una componente cooperativa multiplayer fino a quattro giocatori, caratterizzata da una gestione condivisa del conto aziendale e delle attività d'asta sul campo.



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