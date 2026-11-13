Solo a Singapore e in Francia sarà possibile scaricare GTA 6 in meno di un’ora, in Italia quasi il doppio!

L'imponente dimensione digitale di GTA 6, pari a 209,9 GB, mette alla prova le infrastrutture di rete di tutto il mondo e fotografa con estrema chiarezza il divario globale nelle connessioni a banda larga fissa. Secondo l'analisi condotta da Surfshark nell'ambito del suo studio Digital Quality of Life su 121 Paesi, soltanto Singapore e Francia dispongono di una velocità media di rete fissa sufficiente per completare il download del gioco in meno di sessanta minuti. Al vertice assoluto della classifica mondiale si posiziona Singapore, dove una velocità media di 586,5 Mbps consente di scaricare l'intero pacchetto in appena 48 minuti, mentre all'estremo opposto la Tunisia - con una media di 27,6 Mbps, pari al 4,7% della velocità singaporiana - richiede circa 17 ore e 17 minuti, segnando una differenza prestazionale di ben 21 volte.

Come sottolineato da Vaidas Ruzgas, Senior Researcher di Surfshark, questo confronto offre una misura tangibile delle reali prestazioni delle infrastrutture digitali che va ben oltre le semplici metriche tecniche, mettendo in luce disparità marcate persino all'interno delle prime 40 nazioni più performanti: la velocità media di Singapore supera infatti di quasi 2,4 volte quella dell'Uruguay, mentre tra le prime dieci posizioni i tempi di scaricamento oscillano di circa mezz'ora. Gli Stati Uniti occupano l'ottavo posto mondiale con una media di 377,62 Mbps e un tempo stimato di 1 ora e 15 minuti, mentre l'Europa domina la top 40 con ben 20 Paesi, guidata dalla Francia al secondo posto e dalla Svizzera al terzo, seguita dall'Asia con 11 nazioni tra cui spiccano gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone.

Proprio alla luce di queste profonde asimmetrie infrastrutturali e del peso considerevole dei file di gioco contemporanei, la decisione degli sviluppatori di abilitare il pre-download in vista del lancio ufficiale fissato per il 19 novembre si rivela una finestra operativa indispensabile. Garantire giorni di anticipo per l'installazione permette infatti ai giocatori di tutto il mondo di superare i limiti delle rispettive connessioni domestiche e di arrivare pronti al day one senza subire ritardi legati alla qualità della rete locale.

Singapore: 586.45 Mbps – 0:48:52 France: 513.19 Mbps – 0:55:51 Switzerland: 457.74 Mbps – 1:02:37 Chile: 442.52 Mbps – 1:04:46 UAE: 408.62 Mbps – 1:10:08 Japan: 383.70 Mbps – 1:14:41 Slovenia: 379.19 Mbps – 1:15:35 US: 377.62 Mbps – 1:15:53 Canada: 366.46 Mbps – 1:18:12 Israel: 363.10 Mbps – 1:18:56 Denmark: 357.86 Mbps – 1:20:05 Hungary: 351.82 Mbps – 1:21:28 Romania: 351.70 Mbps – 1:21:29 Spain: 351.16 Mbps – 1:21:37 Thailand: 349.29 Mbps – 1:22:03 Portugal: 341.38 Mbps – 1:23:57 Netherlands: 333.21 Mbps – 1:26:00 Vietnam: 332.83 Mbps – 1:26:06 Peru: 330.70 Mbps – 1:26:40 China: 330.22 Mbps – 1:26:47 Luxembourg: 321.48 Mbps – 1:29:09 Lithuania: 315.16 Mbps – 1:30:56 South Korea: 315.02 Mbps – 1:30:58 Qatar: 314.51 Mbps – 1:31:07 Poland: 301.13 Mbps – 1:35:10 Moldova: 292.97 Mbps – 1:37:49 New Zealand: 291.14 Mbps – 1:38:26 Colombia: 288.64 Mbps – 1:39:17 Ireland: 287.31 Mbps – 1:39:45 Malta: 286.8967 Mbps – 1:39:53 Brazil: 286.05 Mbps – 1:40:11 Sweden: 277.32 Mbps – 1:43:20 Kuwait: 273.68 Mbps – 1:44:43 Latvia: 272.90 Mbps – 1:45:01 Italy: 271.98 Mbps – 1:45:22 UK: 269.24 Mbps – 1:46:27 Panama: 261.81 Mbps – 1:49:28 Finland: 258.86 Mbps – 1:50:43 Jordan: 251.62 Mbps – 1:53:54 Uruguay: 250.07 Mbps – 1:54:36