Cooler Master lancia la Special Edition del case Qube 540 in acciaio inossidabile

Cooler Master ha svelato QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel, case per PC in edizione speciale sviluppato per integrare i sistemi da gioco e le workstation ad alte prestazioni all'interno degli ambienti abitativi e di lavoro contemporanei. Il telaio abbandona l'estetica aggressiva tipica del segmento gaming per adottare proporzioni di derivazione architettonica e soluzioni strutturali ispirate al mondo dell'arredamento.

La peculiarità costruttiva del nuovo modello risiede nell'impiego dell'acciaio inossidabile SUS304, lavorato attraverso un processo di produzione in 12 fasi che prevede stampaggio e piegatura a pezzo unico per ridurre le giunzioni visibili. Esternamente il telaio mostra una finitura lucidata a specchio 8K che riflette le luci e i colori dell'ambiente circostante, mentre la struttura interna adotta una finitura satinata opaca (matte hairline) progettata per mascherare i minimi segni di usura, le impronte e i graffi superficiali.

L'architettura del QUBE 540 SPECIAL offre un'ampia flessibilità di posizionamento, consentendo l'orientamento sia in verticale sia in orizzontale. La maniglia rimovibile e il pannello I/O modulare – dotato di porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C da 20 Gbps, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e connettore audio combinato da 3,5 mm – possono essere installati in diverse posizioni per adattarsi alla configurazione scelta. Sul fronte della compatibilità hardware, lo chassis supporta schede madri nei formati ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, schede grafiche fino a 415 mm di lunghezza (senza ventole frontali), dissipatori ad aria per CPU alti fino a 172 mm e alimentatori ATX o SFX fino a 200 mm.

Il sistema di raffreddamento integrato sfrutta pareti ampiamente perforate per creare molteplici flussi d'aria, supportando l'installazione di radiatori fino a 360 mm sulle sezioni frontale, superiore e inferiore, oltre a un radiatore posteriore da 120 mm affiancato da una ventola preinstallata. Il case include un'intercapedine di 30 mm per la gestione dei cavi dietro il piatto della scheda madre e filtri antipolvere rimovibili. Cooler Master QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel sarà disponibile in Europa a partire dall'11 novembre 2026 al prezzo consigliato di 125,00 euro, fornito in una confezione speciale che include accessori per il montaggio, panno in microfibra, soluzione detergente specifica per la manutenzione delle superfici specchiate e due anni di garanzia.