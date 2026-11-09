Mercato Connected TV: l'alleanza Samsung-Dentsu ridisegna le campagne pubblicitarie

L’esperienza televisiva italiana supera definitivamente i confini della programmazione tradizionale per abbracciare un modello fluido che integra streaming, app, gaming e interfacce proprietarie. È il quadro delineato dallo studio congiunto realizzato da Samsung Ads e dentsu Italia, che introduce ufficialmente il concetto di Modern TV: un ecosistema connesso e misurabile in grado di accompagnare i brand lungo tutte le fasi del funnel di conversione, dalla generazione di awareness fino all'azione diretta dell'utente.

La fruizione in Italia evidenzia una peculiarità marcata rispetto al resto del continente. La TV lineare assorbe ancora il 57% del tempo totale di visione, un valore nettamente superiore al 44% della media europea. Tuttavia, il consumo si fraziona rapidamente tra i diversi servizi on-demand: il 47% degli spettatori italiani utilizza da tre a cinque piattaforme di streaming in una settimana tipo, e soltanto l'11% sa già cosa guardare al momento dell'accensione del dispositivo. In questo scenario di elevata frammentazione, lo schermo televisivo conserva la sua natura di consumo condiviso, con una media di 1,8 spettatori simultanei e una spiccata propensione alla fruizione familiare durante la visione dei film (58%).

L'elemento di rottura analisi-mercato è rappresentato dal ruolo della schermata Home della Smart TV, che si impone come la nuova porta d'ingresso per la fruizione e la scoperta di contenuti. Il 71% degli utenti si trova sulla schermata Home all'accensione e vi fa ritorno circa cinque volte al giorno, mentre l'86% dichiara di averla impiegata per scoprire nuovi programmi. Come evidenziato da Fabio Manassero, Senior Sales Manager di Samsung Ads Italia, presidiare l'interfaccia iniziale consente agli inserzionisti di intercettare il pubblico prima che si disperda nelle singole applicazioni. I riscontri commerciali confermano l'efficacia del formato: l'85% degli spettatori valuta positivamente la pubblicità posizionata sulla home screen e il 69% dichiara di aver compiuto un'azione immediata dopo l'interazione con l'annuncio.

Come sintetizzato da Sandro Scattolini, Media Intelligence & Market Insights Director di dentsu, la Modern TV trasforma lo schermo del salotto in un punto di contatto interattivo ed evoluto. L'opportunità per gli inserzionisti risiede nel superamento del singolo spot pianificato sulla TV lineare o sulle piattaforme streaming gratuiti (FAST e AVOD), costruendo percorsi di comunicazione coerenti che integrano video premium in alta definizione, formati nativi di scoperta sulla dashboard e strumenti interattivi orientati alla conversione diretta.