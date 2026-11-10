Rimodulazioni Telefoniche: rincari fino a 48 euro all'anno, ma l'inerzia del consumatore costa oltre 160 euro

Restare passivi di fronte a una rimodulazione tariffaria si traduce in un aggravio economico che può raggiungere quasi 48 euro all’anno, ma la vera perdita deriva dal mancato confronto con le condizioni oggi disponibili sul mercato. Secondo il nuovo studio dell'Osservatorio Tariffe di Segugio.it, l'inerzia contrattuale nel primo anno dall'aumento può costare oltre 160 euro di risparmi mancati. L'indagine ha preso in esame sei modifiche contrattuali attive o annunciate tra ottobre 2026 e gennaio 2027, mettendole in relazione con un paniere di nuove offerte mobile e rete fissa.

Le modifiche contrattuali analizzate registrano incrementi compresi tra 0,49 e 3,99 euro al mese, corrispondenti a una spesa extra annuale da 5,88 a 47,88 euro. Entrando nel dettaglio dei singoli segmenti, le ricaricabili mobile vedono rincari massimi di 2,99 euro al mese, mentre la rete fissa subisce aumenti tra 0,95 e 3,99 euro mensili.

Per il comparto mobile, l'analisi di un paniere omogeneo di 10 offerte 5G con almeno 100 GB e minuti illimitati rileva un canone medio di 6,87 euro al mese (circa 82,39 euro all'anno), con soluzioni d'ingresso a partire da 4,99 euro al mese. Con una dotazione media del paniere pari a 185 GB mensili, la presenza di un vecchio piano schizzato a 7-8 euro al mese a causa delle rimodulazioni rende la migrazione un'opportunità non solo per neutralizzare l'aumento, ma per abbassare la spesa storica complessiva.

Sul fronte di Internet casa, il monitoraggio di 9 offerte a traffico illimitato evidenzia un canone medio nel primo anno di 25,04 euro al mese, con tariffe base a partire da 19,90 euro al mese. Calcolando i costi iniziali e di attivazione per le 8 offerte in cui risultavano quantificabili, la spesa media reale del primo anno si attesta a 316,59 euro, toccando un valore minimo di 238,80 euro.

Per quantificare il costo reale dell'inerzia, l'Osservatorio ha ricostruito scenari basati su vecchi canoni documentati. Nel caso della rete fissa, un abbonamento storico da 29,95 euro al mese destinato a salire post-rimodulazione tra 30,95 e 33,47 euro al mese comporta una spesa annua fino a 401,64 euro. Il passaggio all'offerta fissa più economica da 19,90 euro mensili senza costi iniziali genera un risparmio potenziale da 132,60 a 162,84 euro nel primo anno. Nel mobile, partendo da un vecchio canone di 5,95 euro al mese, il beneficio derivante dal cambio gestore è stimato tra 24 e 36 euro all'anno, confermando l'importanza di verificare tempestivamente costi residui, recesso e copertura al proprio indirizzo.