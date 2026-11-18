In vista degli appuntamenti commerciali di fine anno, OPPO lancia la campagna ufficiale per il Black Friday 2026 su OPPO Store, mettendo al centro dell'offerta sia la neonata gamma di punta che le apprezzate serie di fascia media. Per l'intero mese di novembre, i riflettori sono puntati sulla nuova Find X10 Series, mentre dal 20 novembre al 1° dicembre la promozione si estende a una ricca selezione di dispositivi tra cui Find X9 Pro, la serie Reno16 e la serie Reno15, con ribassi di prezzo, bundle imperdibili e accessori in abbinata a partire da pochi euro.

Protagonista assoluta delle offerte di novembre è la Find X10 Series, proposta nei tre modelli di punta: Find X10 Pro Max (1.799,99 euro), Find X10 512GB (1.599,99 euro) e Find X10 256GB (1.399,99 euro). Per celebrare il lancio, fino al 30 novembre gli utenti registrati su OPPO Store possono usufruire di voucher dedicati di 100 euro (per i modelli Pro Max e 512GB) o di 150 euro (per la versione da 256GB). A ciò si aggiunge la possibilità di abbinare un bundle esclusivo a soli 9,99 euro - composto da cover magnetica, caricabatterie SUPERVOOC da 80W e supporto per auto - e di scegliere un omaggio di prestigio tra l'Hasselblad Teleconverter Kit, lo smartwatch OPPO Watch X3 o gli auricolari OPPO Enco Clip2 (questi ultimi inclusi di serie con il Find X10 da 256GB).

A partire dal 20 novembre e fino al 1° dicembre, l'offerta si arricchisce con l'arrivo di nuovi prezzi promozionali per i modelli precedenti e per l'ecosistema Reno:

OPPO Find X9 Pro è proposto a 1.149,99 euro (rispetto ai 1.199,99 euro degli ultimi 30 giorni), con l'opzione di aggiungere cuffie Enco Air5 o caricatore SUPERVOOC 80W a soli 9,99 euro.

Serie Reno16 : Reno16 Pro scende a 879,99 euro (da 999,99€) e Reno16 a 679,99 euro (da 799,99€); seguono i modelli Reno16 FS (569,99 euro) e Reno16F (469,99 euro), per i quali con appena 3,99 euro si ottengono cover e caricatore da 45W, oppure con 9,99 euro cover e PowerBank.

Serie Reno15: Reno15 è disponibile a 499,99 euro (con Enco Buds 3 aggiungibili a 9,99€), Reno15 FS a 419,99 euro e Reno15 F a 349,99 euro (anch'esso abbinabile alle Enco Buds3 con 9,99 euro).

A completare le iniziative del mese, fino al termine delle promozioni resta attivo il programma Referral Rewards: tutti i clienti che effettuano un ordine superiore a 399 euro su OPPO Store possono condividere un codice invito con un amico, ottenendo entrambi una gift card di valore compreso tra 25 e 75 euro in base all'importo dell'acquisto completato.