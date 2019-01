Nel 2019 oltre 30 dispositivi mobili 5G commerciali con tecnologie Qualcomm

Qualcomm ha annunciato un importante momentumla maggior parte dei quali sono smartphonedi OEM globaliche sarannosupportati dalla piattaforma mobile Snapdragon 855 e dalla famiglia di modem Snapdragon X50 5G. Inoltre, tutti i clienti OEM e quasi tutti i30dispositivi 5Gsopra citatiutilizzerannole soluzioni Qualcomm RF Front End (RFFE)."Crediamo che potenzialmente tutti i dispositivi mobili 5G lanciati nel 2019 saranno basati sulle soluzioni 5G di Qualcomm Technologies," ha dichiarato, president, Qualcomm Incorporated. "Il 5G aprirà la strada a esperienze immersive di nuove generazione, quali l'accesso quasi istantaneo ai servizi cloud, giochi multiplayer in reatà virtuale (VR), shopping con realtà aumentata (AR) e collaborazione video in tempo reale. Il mondo è pronto per l'esperienza offerta da smartphone 5G premium e Qualcomm Technologies, insieme ai nostri OEM, operatori e partner di infrastruttura, fornirà per prima queste esperienze nel 2019."Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita