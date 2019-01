Agcom: migliorata la velocità delle connessioni in 26 città su 40

Conoscere la velocità delle connessioni mobili? È possibile, grazie ai risultati dell’ultima campagna di misurazioni condotta da aprile ad agosto 2018 dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’ambito del progetto Misura Internet Mobile . Sul portale dell’applicazione grafica ( MisuraInternetMobile – Risultati comparativ i) sono visibili tutti i dati delle misurazioni, che possono essere agevolmente confrontati: inserendo un indirizzo o solo indicando un punto sulla mappa della città, si accede ai dati delle misurazioni effettuate, in modalità sia statica, sia dinamica.Rispetto alla campagna di misurazione dello scorso anno, il resoconto delle elaborazioni complessive sulle quattro reti evidenziaDelle 40 città oggetto di misura, rispetto allo scorso anno, 26 registrano un miglioramento, sia per la velocità in download, con un valore medio di oltre 31 Mbps (+12%), sia per la velocità in upload, con un valore medio di circa 20 Mbps (+10%).In particolare,, con un miglioramento di oltre il 3%. Ala velocità in download raggiunge i 30 Mbps, registrando un incremento del 27%, mentre la velocità in upload supera i 19 Mbps, il 17% in più dello scorso anno., mentre l’upload tocca i 21 Mbps (+ 11%). Anche a Bologna i risultati delle misurazioni sono positivi: la velocità in download è aumentata del 10%, sfiorando i 40 Mbps, mentre la velocità in upload è cresciuta del 9%, superando i 23 Mbps.Dati in miglioramento sono stati registrati anchee quella in upload oltrepassa i 16 Mbps (+ 10%) e a Bari, dove è stato registrato un aumento del 16% della velocità in download (quasi 34 Mbps) e del 14% (oltre 21 Mbps) di quella in upload.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita