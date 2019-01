Ho., il second brand di Vodafone, raggiunge quasi 1 milione di clienti

chiude il trimestre al 31 dicembre 2018 con ricavi da servizi a(-4,6%), in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti (Q1: -6,5%, Q2: -6,3%).La performance finanziaria del trimestre risente degli effetti della regolamentazione e della, parzialmente compensati dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa.Il numero diraggiunge quotain crescitarispetto al primo trimestre dell’anno precedente (+ 1 milione di clienti).sono pari a. Continua la crescita dei clienti di rete fissa con 2,9 milioni di clienti, di cui 2,7 milioni in banda larga in crescita del 12,5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente (+299.000).hanno raggiunto quotacon una crescita di 553.000 clienti rispetto al primo trimestre dell’anno precedenteTra le iniziative del trimestre si segnalano il lancio dellala nuova generazione di rete che anticipa il 5G, e supera la soglia di 1 Gigabit al secondo e dila prima offerta consumer, che include Giga, minuti e messaggi illimitati, 1000 minuti di chiamate internazionali e 5 Giga di Roaming extra UE., ilsecond branddi Vodafone, lanciato a giugno per rispondere alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, ha raggiunto quasiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita