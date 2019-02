Fastweb, clienti e margini in crescita per il 22mo trimestre consecutivo

Ancora un anno di risultati positivi per, con clienti e margini in crescita per il 22esimo trimestre consecutivo. I risultati del 2018 confermano quanto segnalato dalla ricerca di Mediobanca R&S rilasciata lo scorso 24 gennaio, secondo la qualein termini di ricavi (+18,4%).Al 31 dicembre 2018 la base clienti sulla rete fissa di, con un aumento del 4% (+96.000 nuove unità) rispetto all’anno precedente. Sempre al 31 dicembre, i ricavi totali di Fastweb si sono attestati a 2.104 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto agli 1.944 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2017., +6% su base confrontabile rispetto al 2017. Evoluzione estremamente positiva dell’EBITDA - Capex, che si attesta a 84 milioni di Euro, con un incremento del 100% rispetto al 2017 evidenziando le crescenti capacità di Fastweb nella generazione di cassa in termini organici. Da questo dato sono escluse partite straordinarie conseguenti a dispute legali e ad operazioni straordinarie quali l’acquisizione dadella licenza per lo spettro in banda 3.5 Ghz e del ramo di azienda Fixed Wireless Access Wireless, ed infine l’acquisizione di uno dei lotti in banda 26 Ghz nell’ambito dell’asta delle frequenze.al netto delle partite straordinarie registrate nel 2017.Fastweb conferma ancora una volta la propria leadership in termini di penetrazione di servizi di accesso ad Internet veloce,(+36% rispetto agli 1.034.000 attivi a dicembre 2017). Circa il 55% dei clienti di Fastweb, + 13 p.p. rispetto all’anno precedente, dispone di una connessione a banda ultra-larga, con performance fino a 1Giga. Una percentuale unica a riprova dell’indiscusso ruolo di Fastweb nel promuovere la “digital trasformation” di famiglie ed imprese.Si conferma anche nel 2018, che al 31 dicembre erano 1.432.000, in aumento del. Il tasso di crescita complessivo (+389.000 net acts) si mantiene robusto nel corso dell’anno, nonostante l’intensificarsi della concorrenza.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita