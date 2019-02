Da Exprivia|Italtel la soluzione di number portability basata sulla blockchain

In occasione del prossimo Mobile World Congress 2019 a Barcellona,presenterà l’evoluzione del prodotto i-RPS, il suo centralized routing & policy engine,che consente agli utenti di cambiare operatore di rete mobile, per approfittare delle migliori offerte, in modo semplice, senza interruzione di servizio e conservando il proprio numero di telefono.La soluzione Exprivia|Italtel automatizza la sincronizzazione, e consente agli operatori di uno specifico Paese di visualizzare il database completo di, eliminando qualsiasi disallineamento dati. La tecnologia blockchain agisce in tempo reale e in modo distribuito, mantenendo i dati con un processo semplificato.i-RPS - che sarà presentato con la sua nuova evoluzione al mercato internazionale durante il Mobile World Congress 2019 - è già installato presso diversi operatori in EMEA e LATAM.i-RPS raggiunge configurazioni, la generazione di 500 milioni di CDR / TDR al giorno e la gestione di un traffico di diverse migliaia di sessioni al secondo.L’operatore che adotta i-RPS vede un rapido ritorno dell'investimento, già dopo un anno. Oltre a fornire un nuovo processo per la Number Portability, i-RPS abilita un servizio end-to-end che include l'uso dell'identità digitale per un'esperienza completa e pronta per la fruizione.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita