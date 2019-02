Galaxy S10: schermo più ampio, fotocamere avanzate e maggiore libertà di scelta

4

° Obiettivo Ultra-grandangolare. Per la prima volta nella serie S, Galaxy S10 presenta un obiettivo Ultra-grandangolare con un campo visivo di 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano, che permette di avere la certezza che ciò che viene visualizzato sullo schermo corrisponde esattamente all’inquadratura. Perfetto per scatti di paesaggi, panorami e persino per foto di famiglia con numerosi soggetti. Il nuovo obiettivo garantisce sempre la possibilità di catturare l’intera scena.

Galaxy S10 assicura una registrazione Super Steady grazie alla tecnologia di stabilizzazione digitale. Che si stia ballando nel bel mezzo di un concerto o cercando di registrare ogni dettaglio durante una gita in bicicletta, la funzione Super Steady permette di catturare il momento in qualsiasi situazione. Sia la fotocamera anteriore che quella posteriore possono registrare in UHD e, come novità assoluta a livello di settore, la fotocamera posteriore supporta lo standard HDR10+. ° Fotocamera intelligente. Galaxy S10 rende funzioni già intelligenti ancora più avanzate con una Neural Processing Unit (NPU) dedicata, che permette di ottenere scatti di livello professionale perfetti da condividere senza dover selezionare manualmente le impostazioni pro della fotocamera. La funziona Ottimizzatore Scene, ad esempio, può riconoscere ed elaborare molte più scene rispetto al passato, grazie alla NPU, migliorando la qualità delle immagini e il tono dei colori. La funzione Suggerimenti Scatti invece consiglia la composizione perfetta per ogni scatto per avere sempre la foto migliore.

° Condivisione di carica wireless: Samsung introduce questa nuova tecnologia che consente di ricaricare facilmente i dispositivi con certificazione Qi semplicemente avvicinandoli al retro di Galaxy S10. Per la prima volta, la funzione Condivisione di carica wireless consentirà di ricaricare anche i dispositivi wearable compatibili.

Samsung sta aprendo la strada per il 5G, collaborando con i principali operatori di telefonia mobile per sviluppare e implementare la tecnologia di rete 5G. Ora Samsung mette la potenza del 5G nelle mani degli utenti con Galaxy S10 5G, il primo smartphone 5G di Samsung. Con Galaxy S10 5G, gli utenti su una rete 5G possono scaricare un’intera stagione di un programma TV in pochi minuti, eseguire giochi cloud ricchi di grafica praticamente senza ritardi, godere di esperienze VR e AR migliorate e rimanere in contatto con amici e familiari tramite videochiamate in tempo reale 4K.

Per sfruttare appieno la connettività 5G, Galaxy S10 5G include il display Galaxy serie S più ampio mai realizzato (il display Infinity-O da 6,7 pollici), dispone della fotocamera di profondità 3D di Samsung per catturare immagini 3D per le funzioni Video Live Focus e Automatic Ruler ed è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica Super Fast Charging a 25W.





Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e saranno disponibili nelle colorazioni Prism White, Prism Black, Prism Green e Canary Yellow (quest’ultimo solo versione Galaxy S10e).

Galaxy S10+ sarà anche disponibile in due nuovi modelli Premium: Ceramic Black e Ceramic White.

Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e saranno disponibili nei negozi e online a partire dall’8 marzo 2019 in mercati selezionati.

I prezzi partono da €779 per Galaxy S10e, €929 per Galaxy S10, €1.029,00 per Galaxy S10+. I preordini per Galaxy S10 e Galaxy S10+ potranno essere effettuati da subito.

Con quattro dispositivi unici,ridefinisce lo stile della famiglia Galaxy S ed offre un'esperienza di nuova generazione con innovazioni rivoluzionarie a livello di display, fotocamere e prestazioni:è ideato per chi desidera uno smartphone premium con prestazioni potenti senza compromessi.porta ogni specifica ad un livello superiore per tutti gli utenti che vogliono sempre il massimo.è ideale per chi desidera un formato compatto con uno schermo piatto ma non vuole rinunciare alle funzioni da top di gamma. Infine,, la più potente variante di S10, pensato per chi vuole farsi trovare pronto all'arrivo del 5G.: il primo display Infnity-O con tecnologia Dynamic AMOLED. L'esclusivo design Infinity-O è il risultato di una continua evoluzione tecnologica: i bordi sono ridotti al minimo, tutti i sensori integrati sotto lo schermo per garantire un'esperienza di visualizzazione senza alcuna distrazione.Il diplay Dynamic AMOLED, che per la prima volta su uno smartphone, offre una visualizzazione dei contenuti estremamente definita e una gamma di colori più ampia per immagini brillanti e realistiche.Inoltre, il display Dynamic AMOLEDper evitare un affaticamento della vista senza compromettere la qualità dell'immagine ottenendo così la certificazione Eye Comfortdi TÜV Rheinland. Galaxy S10 include anche il primo lettore di impronte digitali ad ultrasuoni,per una livello di protezione massima.Dopo anni di innovazione nel campo della, come il sensore Dual Pixel o la doppia apertura focale, con Galaxy S10 Samsung introduce nuove tecnologie per la fotocamera e un'intelligenza avanzata che rendono molto semplice scattare foto e video eccezionali:Galaxy S10 è un mix perfetto tra un hardware potentissimo ein grado di rendere ogni singola attività ancora più semplice e smart.