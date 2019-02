BlackBerry KEY2 Red Edition presentato al MWC 2019

doppia fotocamera posteriore

Speed Key

Lo smartphonesi presenta al, in una versione rinnovata, nel design e nelle prestazioni: si tratta dell'esclusivoCon l'iconica tastiera fisica BlackBerry e le migliori funzioni BlackBerry Limited in termini di privacy e sicurezza, questa nuova variante conferisce al BlackBerry KEY2 un design premium, oltre che performances migliorate. Il nuovo arrivato nella famiglia BlackBerry di TCLed è impreziosito dalle finiture nere dei tasti e dalla parte posteriore testurizzata, sempre di colore nero.Il nuovo BlackBerry KEY2 Red Edition utilizza un sistema operativo Android, supporta alcune popolari funzioni, comee viene fornito con il nuovo, accessibile dalla Convenience Key. Con il profilo Google Assistant sarà più facile gestire le attività di lavoro, pianificare la propria giornata, fare una telefonata, inviare un messaggio o controllare i dispositivi IoT domestici.Lo smartphone dispone anche di una, di 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna.L'edizione limitata Red Edition verrà lanciata anche con, che includerà ora una nuova barra Action nella parte inferiore delle applicazioni Hub+, migliorando l'ergonomia ed offrendo agli utenti un rapido accesso a funzioni primarie come la ricerca, l'ordinamento e la composizione.BlackBerry KEY2 Red Edition sarà disponibile su alcuni mercati selezionati. Includerà anche un set di auricolari BlackBerry in una speciale edizione di colore rosso.ll dispositivo è disponibile per il pre-ordine sul