Qualcomm presenta un SoC basato su connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1

ha annunciato il lancio del nuovo, l'offerta integrata più avanzata dell'aziendaad oggi capace di garantireprestazioniper dispositivi mobili e informaticidi livello superiore.QCA6390 è il primo SoC integrato a 14nm annunciato al mondo che supporta l'intera gamma di funzionalitàProgettato per indirizzare le richieste di connettività in continua crescita del mondo di oggi, QCA6390 offre esperienze Wi-Fi più veloci, sicure e robuste,tra cui la voce ad altissima definizione e giochi a bassa latenza attraverso cuffie, auricolari e altoparlanti wireless.''Il SoC Qualcomm QCA6390 Connectivity fissa un nuovo punto di riferimento nel settore sposando funzionalità Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 all'avanguardia con funzionalità avanzate e design innovativi'' ha dichiarato, vice president and general manager, mobile and compute connectivity, Qualcomm Technologies. ''Considerando le aspettative in continua crescita dei consumatori per uno streaming video always-on e perfetto e un audio chiarissimo ovunquecisi trovi, queste applicazioni devono affrontare sfide crescenti in termini di durata della batteria, velocità di trasmissione dati, autonomia e sicurezza. QCA6390 rispecchia il nostro costante impegno per mantenere la leadership nell'era del 5G, offrendo una connettività multi-gigabitresilientea consumo ridottocon una gamma senza precedenti e la migliore sicurezza di Qualcomm Technologies."Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita