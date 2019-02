Ericsson annuncia al MWC che nel 2019 implementerà il 5G a livello globale

, Presidente e CEO di Ericsson, ha dichiarato che l’azienda nel 2019 accenderà il 5G a livello globale. Rivolgendosi ai media e agli analisti del, Ekholm ha sottolineato il ruolo del 5G come infrastruttura nazionale critica, enfatizzando i vantaggi per gli early adopter. “Nel 2019 implementeremo davvero il 5G in tutto il mondo”, ha affermato.Ekholm ha ricordato che Ericsson ha annunciato accordi commerciali 5G con 10 operatori – i cui nomi sono stati resi pubblici - e. La società sta già implementando reti 5G in tutto il mondo:“I consumatori e le imprese aspettano l’arrivo del 5G”, ha proseguito Ekholm. “Secondo una ricerca dell’Ericsson ConsumerLab, un terzo degli utilizzatori di smartphone a livello globale sostituirà immediatamente o al massimo entro sei mesi il proprio operatore di telefonia con uno che ha attivato il 5G. Oggi, gli Stati Uniti e l’Asia stanno guidando l’implementazione del 5G”.Secondo Ekholm, i primi beneficiari 5G su scala commercialeche sperimenteranno un aumento di capacità significativo ed altamente efficiente in termini di costo, che faciliterà nuove applicazioni diin aree quali il gaming e le trasmissioni sportive.Ha inoltre sottolineato come, citando come esempi le continue collaborazioni sia nella robotica mobile sia nei veicoli autonomi all-electric.Ekholm ha evidenziato come l'hardware dell’Ericsson Radio System sia 5G-ready già dal 2015 e possa essere utilizzato anche per il 5G New Radio (NR) tramite l’installazione di software da remoto. Ciò significa che Ericsson ha già consegnatoai propri clienti in tutto il mondo.Le capacità di condivisione dello spettro di Ericsson e le comuni soluzioni di orchestrazione core e dinamica posizionano i clienti di Ericsson in prima linea per quanto riguarda il 5G, ha confermato Ekholm: “Il nostro Ericsson Spectrum Sharing è il modo più economico e praticabile per introdurre il 5G nelle bande esistenti, raggiungendo una copertura nazionale immediata”, ha affermato. “Possiamo mixare in modo dinamico il traffico 4G e 5G sullo stesso spettro. Alcuni credevano che questo tipo di condivisione dello spettro fosse impossibile. Sbagliato! I nostri ingegneri sono davvero di prim’ordine. Con la condivisione dello spettro, i nostri clienti godono di un reale vantaggio in ambito 5G”.Infine, Ekholm ha annunciato che. Questo amplierà le capacità e le competenze dell’azienda nel settore avanzato delle antenne attive e passive. Ericsson assumerà circa 4.000 professionisti altamente qualificati in R&S, produzione e vendite in oltre 20 sedi, tra cui Germania, Romania, Messico e Cina.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita