MWC 2019: NUU Mobile alza il sipario sul nuovo smartphone G4

ha presentato al Mobile World Congress 2019 il, il suo nuovo attesissimo dispositivo, su cui punta tantissimo. Dotato dell'ultima release del sistema operativo targato, una fotocamera con Intelligenza Artificiale, uno schermo da 6.2 pollici ed una doppia opzione di memoria da 64GB e 128GB, il nuovissimo modello NUU Mobile sarà disponibile in primavera al prezzo di 349 Euro .Il G4 è dotato di un potentissimo e sofisticato comparto fotografico, reso incredibile dalla presenza dell'AI che assiste la, 16 + 8 megapixel, ed una fotocamera frontale da 16 megapixel.Oltre le incredibili features del comparto fotografico, il G4 è dotato di una memoria RAM (6GB) che è persino superiore ad alcuni modelli di computer portatili, di una ricarica wireless ed uno stupefacente, elegante e resistente design che è quasi impossibile da rovinare con graffi o rotture.Il dispositivopresto disponibile.Una potenteassicura un utilizzo del G4 durante il corso di tutta la giornata, e grazie ad una ricarica veloce a 18 watt ed una ricarica wireless a 10 watt, è semplicissimo da ricaricare.Il G4ed è come tutti i modelli di NUU Mobile sbloccato, ed è quindi compatibile con tutti gli operatori in giro per il mondo (Europa, Asia, America), su reti GSM, 4G LTE e WCDMA.