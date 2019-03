Da Vodafone una nuova generazione di offerte tutto incluso

Giga illimitati sulle app social,chat, musica e mappe

20 Giga

Minuti e SMS illimitati

Chiamate illimitate verso i paesi EU

Servizi accessori inclusi

A 18,99€ con addebito su carta di credito o conto corrente, altrimenti 24,99€

Giga illimitati sulle app social,chat, musica e mappe

30 Giga

Minuti e SMS illimitati

Chiamate illimitate verso i paesi EU e 1000 minuti verso i paesi extra EU

1GB e 200 minuti in roaming extra EU verso oltre 15 destinazioni

Servizi accessori inclusi

A 24,99€ con addebito su carta di credito o conto corrente, altrimenti 34,99€

Giga illimitati

Minuti e SMS illimitati

Chiamate illimitate verso i paesi EU e 1000 minuti verso i paesi extra EU

5GB e 500 minuti in roaming extra EU verso oltre 15 destinazioni

Servizi accessori inclusi

Rete sicura inclusa

A 39,99€ con addebito su carta di credito o conto corrente, altrimenti 59,99€

lanciauna nuova gamma di offerte tutto incluso: Giga, SMS illimitati, minuti illimitati in Italia e verso tutta Europa, Giga e minuti in roaming extra EU, con tutti i servizi accessori, come Segreteria Telefonica, Chiamami, Recall, 414, inclusi.Prima in Italia, la tariffa. I clienti Vodafone potranno così navigare in 5G nelle aree coperte tramite i dispositivi abilitati, senza bisogno di cambiare piano.In base alle proprie esigenze, è possibile scegliere tra:Le offerte RED Unlimited saranno disponibili in tutti i negozi Vodafone dall’11 marzo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita