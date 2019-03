Xiaomi: arriva in Italia Redmi Note 7

ha annunciato l’arrivo in Italia di, l'ultimo smartphone della popolarissima serie Redmi Note.Redmi Note 7 segna il più grande cambiamento nel design della sua serie, con un nuovo stile premium, interamente rivestito da. Il display a goccia da 6,3” con rapporto 19,5:9, vanta una risoluzione FHD+ (2380 x 1080). L’elevata densità di pixel e la precisione dei colori (84% della gamma NTSC) dello schermo offrono una delle migliori esperienze visive della sua categoria.Sul retro, Redmi Note 7 mette in mostra, con una capacità di 48MP. Scattando le foto, il sensore utilizza la tecnologia Tetracell di Samsung che unisce quattro pixel in un solo grande pixel da 1,6µm. Questo aumenta notevolmente la sensibilità alla luce e rende l’immagine da 12MP molto più chiara e luminosa, anche in condizioni di scarsa illuminazione.Inoltre, Xiaomi abbina, tra cui la funzione di fotografia in modalità notturna introdotta con il flagship Mi MIX 3; il rilevamento delle scene AI, AI beautify e AI portrait, che consentono di ottenere foto meravigliose con facilità.Redmi Note 7 è alimentato da, con una velocità massima di clock di 2,2GHz, garantendo elevate prestazioni durante il gioco e l'elaborazione dei dati.Redmi Note 7 porta avanti la tradizione Redmi con una durata della batteria davvero eccellente con i suoi 4000mAh, che permette di superare le 24h senza problemi.La ricarica,, gode di tempi più brevi grazie al supporto di Qualcomm Quick Charge 4. Redmi Note 7 include anche gli infrarossi, per consentire il controllo di numerosi elettrodomestici, come televisori o condizionatori d'aria. Inoltre, è dotato di audio Smart PA per un suono più forte e di qualità superiore.Redmi Note 7, Space Black, Neptune Blue, e Nebula Red, e sarà venduto al prezzo die diA partire dal 15 marzo, Redmi Note 7 nella versione da 4GB + 64GB sarà disponibile su mi.com, e presso i Mi Store autorizzati e i rivenditori Unieuro, Mediaworld, Trony, Expert e Euronics.Mentre dal 21 marzo alle ore 13, la versione da 3GB + 32GB del Redmi Note 7 sarà disponibile su mi.com eSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita