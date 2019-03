Galaxy M20, lo smartphone pensato per i millennial

In arrivo anche In Italia, il nuovo smartphone Samsung pensato per un pubblico giovane che non vuole rinunciare a performance e design.Galaxy M20 è dotato dell’avanzatoe di potenti funzionalità come la doppia fotocamera con obiettivo ultra grandangolare, una batteria di lunga durata, processori ad alte prestazioni e la nuova interfaccia Samsung Experience UX.In Galaxy M20 è presenteche garantisce una lunga durata. E non è tutto. La funzionalità di gestione dell’alimentazione di Galaxy M20 dispone di un sistema tecnologico a più livelli che assicura un basso consumo energetico e grazie al caricatore da 15 W in dotazione, la funzione di ricarica rapida fornisce una velocità 3 volte superiore rispetto alla carica normale.Galaxy M20, che migliora l’esperienza utente attraverso un’ottima gestione dei processi, una eccellente velocità di rete, un multitasking fluido e un basso consumo energetico. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti, Galaxy M20 dispone di funzionalità per lo sblocco del dispositivo tramite impronte digitali o riconoscimento facciale.Laè un’altra importante caratteristica di Galaxy M20, dal momento che i millennial amano scattare foto e riprendere video in mobilità. Nel dispositivo è, infatti, presente una doppia fotocamera posteriore con diverse modalità di scatto: un obiettivo principale da 13 MP con apertura F1.9 e uno secondario per scatti ultra-grandangolari da 5 MP. Questa modalità consente con la massima facilità di scattare foto più ampie ed è perfettamente adatta per catturare paesaggi, panorami urbani o foto di gruppo, quando si desidera riunire diversi elementi in un unico scatto. Con la doppia fotocamera di Galaxy M20 è possibile scattare foto nitide e chiare anche in condizioni di scarsa luminosità. La doppia configurazione della fotocamera posteriore assicura anche scatti perfetti in modalità Messa a fuoco live.Infine, Galaxy M20 garantisce un’ottima esperienza di utilizzo grazie, ottimizzata per un’esperienza utente veloce e fluida. Galaxy M20 include uno slot di archiviazione dedicato espandibile fino a 512 GB e offre il supporto a Dual SIM VoLTE.Galaxy M20 è disponibile in esclusiva online su Samsung.com e Amazon.it nelle colorazioni Ocean Blue e Charcoal BlackSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita