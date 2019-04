Qualcomm e Swisscom portano il 5G in Europa con i primi servizi commerciali

, insiemea primariproduttori di dispositivi tra cui OPPO, LG Electronics, Askey e WNC hanno annunciato l'arrivo dicon il lancio della rete 5G di Swisscom. Questo lancio segna l'inizio di un rollout di reti 5G rapido ed esteso, nonchèla disponibilitàdi smartphone Android nella regionedurante tutto il2019."Qualcomm Technologies è fiera di supportare Swisscom nel lancio della prima rete commerciale 5G in Europa",, senior vice president and president, Qualcomm Europe/MEA, QUALCOMM Europe. "Questo traguardo è il risultato della forte collaborazione che ha interessato tutto l'ecosistema per accelerare la commercializzazione del 5Gentro l'anno,in grado di garantirenuove ed entusiasmanti esperienze utente – e Qualcomm Technologies è al centro di tutto ciò. Il 5G èuna realtà ora in Europa, prontoadarricchire radicalmentela nostra quotidianità."Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita