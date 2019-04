Wind 'All Digital': minuti illimitati, 50 Giga a 11,99 euro al mese

Wind ha lanciato la nuova offerta online, disponibile in esclusiva sul sito web'All Digital' prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati,, senza vincoli né costi di attivazione e di disattivazione.Sono giàche vengono abitualmente utilizzati dai clienti: l'hotspot per condividere i Giga con altri dispositivi ed utilizzare lo smartphone come un modem, l'sms 'My Wind', per sapere chi ha chiamato quando non si è raggiungibili, e la segreteria telefonica. Inoltre, è automaticamente impostato il blocco dei servizi a pagamento.La soluzione 'All Digital', disponibile sia per i nuovi clienti Wind, può essere attivata online in modo facile e sicuro, senza alcun costo aggiuntivo per la spedizione della sim. L'attivazione dell'offerta, una volta ricevuta la sim, potrà essere effettuata direttamente nell'App 'MyWind' grazie alla nuova funzionalità di video riconoscimento.L'App 'MyWind' permette di gestire, in completa autonomia e facilità, tutte le esigenze del cliente, come, ad esempio, tenere sotto controllo i consumi, ricaricare velocemente e chattare con l'assistente digitale 'Windy'. Con 'MyWind' è inoltre possibile accedere al programma 'WINDAY', che, tutte le settimane,Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita