La World Photography Organisation ha reso noto il nome del vincitore del titolo più ambito dei Sony World Photography Awards: Federico Borella è

2019 con la serie





L'apprezzatissima serie, premiata con il primo posto nella categoria Documentario, ha sbaragliato le altre nove opere vincitrici delle diverse categorie nella sezione Professional, conquistando il titolo assoluto e aggiudicandosi la somma di 25.000 dollari.

Nel novero dei vincitori figurano anche altri italiani: il duo artistico composto da

, vincitore del 1° premio nella categoria Documentario,

vincitore del 1° premio nella categoria Sport e

vincitore del 2° premio nella categoria Ritratto della sezione Professional.

Borella, 35 anni, originario di Bologna, ha dichiarato: “Questo premio rappresenta una delle cose più importanti per la mia carriera e per la mia vita. La visibilità che offre è sorprendente perché consente di raggiungere un pubblico globale. È un "biglietto d'oro" che arriva una volta nella vita. Sento un'enorme responsabilità per aver avuto l’opportunità di essere stato testimone di questa realtà e di averla documentata come fotoreporter. Questo riconoscimento dimostra alle persone che ho fotografato che possono fidarsi di me e, per la mia professione, è fondamentale".

La sua serie ha trionfato nella categoria Documentario per la potenza delle immagini che raccontano la piaga dei suicidi maschili nella comunità agricola di Tamil Nadu, nel sud dell’India, colpita dalla più grave siccità degli ultimi 140 anni.

Ispirato da uno studio dell’Università californiana di Berkeley, che ha riscontrato una correlazione positiva tra il cambiamento del clima e l’aumento nel numero dei suicidi tra i contadini indiani, Borella ha esplorato l’impatto dei cambiamenti climatici su questa regione agricola e la sua comunità attraverso immagini vivide e toccanti del paesaggio, dei ricordi dei defunti e dei loro cari ancora in vita, con l’obiettivo di dare risalto a questo problema e sensibilizzare l’opinione pubblica: “Senza un intervento mirato delle istituzioni, il surriscaldamento globale farà aumentare il numero di suicidi in tutta l’India”, ha dichiarato. “L’impatto dei cambiamenti climatici si ripercuote sul benessere a livello globale, oltrepassando i confini dell’India e rappresentando una minaccia per tutta l’umanità”.

Borella è un fotoreporter con oltre 10 anni di esperienza alle spalle e collaborazioni attive con numerose agenzie in tutto il mondo. Dopo gli studi in letteratura classica e archeologia mesoamericana presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2008, ha conseguito un master in fotogiornalismo presso l’Accademia Jhon Kaverdash di Milano.



