Stop alle dispute legali tra Apple e Qualcomm

Qualcomm e Apple hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per porre fine alle dispute legali fra le due aziende a livello globale.

L’intesa include un pagamento da parte di Apple a favore di Qualcomm. L'ammontare del pagamento non è stato reso noto ma secondo le stime di alcuni analisti di UBS, Apple pagherà 9 dollati per ogni iPhone venduto, per un totale di circa 6 miliardi di dollari.

Le aziende hanno inoltre stipulato un accordo di licenza della durata di sei anni, con validità dal 1° aprile 2019 e possibilità di proroga per ulteriori due anni, e un accordo pluriennale per la fornitura di chipset.

Alla base del contenzioso c'erano il design e la funzionalità del chip Lte, quello che permette a uno smartphone di collegarsi alla rete cellulare. Secondo Apple, appoggiata da quattro società cinesi partner (tra cui Foxconn),



Da parte sua Qualcomm riteneva le cifre fatte pagare come necessarie per continuare ad innovare e a fare ricerca e a sua volta chiedeva un risarcimento di 15 miliardi di dollari.

Le due posizioni divergenti avevano portato all'apertura di diverse cause giudiziarie in Europa e negli Stati Uniti, che ora saranno chiuse in seguito all'accordo appena raggiunto.





Qualcomm sfruttava la sua posizione dominante per chiedere royalties molto più alte degli standard di mercato e concedere le proprie licenze brevettuali a condizioni inique. Per questo chiedeva la restituzione di 27 miliardi di dollari che riteneva in eccesso dal 2013 in poi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita