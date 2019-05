Xiaomi festeggia il suo primo anno in Italia con una serie di iniziative speciali

tramite la pagina Facebook a

Il mese in arrivo è davvero speciale per Xiaomi che festeggia il primo anno dal suo ingresso ufficiale nel mercato italiano. La data esatta è il 24 maggio e si preannuncia il mese con più eventi in assoluto nella storia della Mi Community italiana.Per ringraziare gli utenti della passione con cui hanno seguito i primi passi del brand in Italia - dall'evento di lancio all'apertura del primo Mi Store - , Xiaomi continua a espandere la propria presenza sul territorio italiano, confermando l'apertura die annunciando una serie di eventi.Il primo appuntamento è in programma il, all'interno del centro commerciale Porta di Roma, dove Xiaomi aprirà il suo sesto punto vendita. In pieno stile Xiaomi, non mancheranno ricchi premi, concorsi e promozioni irresistibili. Roma non solo potrà vantarsi di avere un Mi Store, ma di avere addirittura un Flagship Store!Si tratta del Mi Store più grande d'Italia,e al suo interno sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi attualmente disponibili in Italia che includono, oltre alle famiglie di smartphone, i dispositivi smart-home, gli accessori e gli elettrodomestici del gigante della tecnologia.Ma che compleanno sarebbe senza regali? Per celebrare l'apertura del Mi Store nella capitale italiana, oltre a poter provare con mano il nuovo Mi 9 SE e tutti i nuovi prodotti Xiaomi precedentemente lanciati in Italia,: per ringraziare del supporto e della fiducia ricevuta durante questo primo anno, verranno distribuiti in regalo oltre 100 smartphone ai partecipanti!Sarà possibile accreditarsi all'apertura del Mi Store di Roma registrandosiI Mi Fan potranno accreditarsi tramite la pagina della Mi Community a questo link Subito dopo Roma, seguiranno altre due aperture in due grandi città:presso il centro commerciale Etnapolis, e il, presso il centro commerciale Campania.