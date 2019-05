ZTE: in Cina il primo smartphone 5G

ZTE ha tenuto il primo evento di lancio di smartphone 5G in Cina, annunciando la disponibilità di ZTE AXON 10 Pro 5G.

ZTE ha mostrato lo smartphone di punta 5G in diretta con la rete 5G, fornendo un'esperienza mobile connessa esponenzialmente migliorata e mostrando i vantaggi di bassa latenza, alta velocità di trasmissione e scambio di dati veloce. ZTE AXON 10 Pro 5G sarà presto disponibile anche in Finlandia e Austria.

Basato sul nuovo standard di rete 5G, ZTE AXON 10 Pro 5G è stato aggiornato in termini di velocità di rete, efficienza operativa e di esperienza di gioco.

ZTE AXON 10 Pro 5G può fornire ai consumatori un upload/download estremamente veloce. Lo smartphone di punta 5G ha raggiunto la velocità di download di 2Gbps sotto la rete sperimentale 5G basata sulla tecnologia EN-DC in aprile. Inoltre, ha raggiunto la velocità di download di 100MB al secondo sotto la rete 5G all'evento di lancio.

Gli ingegneri ZTE hanno affrontato una vasta gamma di difficoltà tecniche inerenti alle innovazioni 5G: come la compatibilità elettromagnetica, il design dell'antenna, il consumo di energia e la dissipazione del calore. ZTE AXON 10 Pro 5G applica una rivoluzionaria antenna a slot e la soluzione Smart SAR. Per risolvere il problema dell'alta temperatura della CPU causata dal funzionamento a lungo termine ad alto carico, che ostacolerà le prestazioni e l'esperienza di utilizzo dei consumatori, ZTE applica una tecnologia di raffreddamento a liquido e materiali termici a cambiamento di fase compositi, che permettendo alla CPU di operare a punti ad alta frequenza per lungo tempo, garantendo così efficacemente le prestazioni forti di ZTE AXON 10 Pro 5G.

Lo smartphone di punta di ZTE 5G adotta un gran numero di piccoli componenti sotto un layout "sandwich" estremamente accurato e integrato, che lascia spazio aggiuntivo abbastanza grande da allocare una batteria 4000 mAh supportata da USB 3,1 trasmissione ad alta velocità e Qualcomm Ricarica rapida 4 +.



