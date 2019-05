Motorola One Vision: fotocamera da 48MP e Android One

lancia il nuovo, uno smartphone supportato da intelligenza artificiale (AI) e da una doppia fotocamera posteriore da 48 MP che utilizza la tecnologia Quad Pixel.offre un ampio display cinematografico per valorizzare film e video in movimento. Il design è stretto ed elegante, estremamente comodo da impugnare e da utilizzare con una sola mano. Le colorazioni, in vetro Corning Gorilla 4D, sono uniche nel colore zaffiro e bronzo: un look elegante per il consumatore moderno.Le condizioni di illuminazioni fanno la differenza nella fotografia. Ecco perchéoffre la tecnologia avanzata Quad Pixel. Combinando quattro pixel in uno solo da 1,6 μm, il sensore da 48 MP è quattro volte più sensibile alla luce. Le foto da 12 MP risulteranno incredibilmente nitide con luminosità migliorata e riduzione del rumore dell'immagine.Il sensore posteriore per fotocamera da 48 megapixel (MP) è dotato anche di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e della nostra nuova modalità. La tecnologia OIS migliora foto e video sfocati, mentre la modalità Night Vision consente di scattare foto luminose e nitide in qualsiasi condizione di luce, anche in quelle più scure.La fotocamera frontale da 25 MP dioffre una scelta dei pixel a seconda della situazione. In piena luce è possibile catturare selfie da 25 MP con dettagli incredibili. E anche quando c’è poca luce, la tecnologia Quad Pixel da 1,8 μm consente di realizzare selfie nitidi.è dotato poi di funzioni avanzate per la fotocamera basate sulle capacità di apprendimento del processore octa-core. La nuova funzione di illuminazione del ritratto utilizza l'intelligenza artificiale per aggiungere bellissimi effetti di luce al viso del soggetto, mentre l’auto smile e la smart composition assicurano che le foto siano sempre pronte per Instagram.Motorola continua a collaborare conper soddisfare i requisiti software e fornire aggiornamenti di sicurezza mensili per la durata di 3 anni, un sistema operativo aggiornato e un'interfaccia semplice tramiteCon l'ecosistema Android, Motorola offre nuove innovazioni utili come Google Assistant e funzioni responsabili, come Digital Wellbeing, che aiutano a concentrarsi su ciò che conta di più.Laè in grado di alimentare lo smartphone per un giorno intero con una singola ricarica. La ricarica TurboPower offre fino a 7 ore di carica in soli 15 minuti, per essere pronti a partire da un momento all’altro.Infine 128 GB di spazio di archiviazione garantiscono tanto spazio per canzoni, video e film ed è possibile ottenere fino a 512GB di spazio aggiuntivo utilizzando una scheda microSD.sarà disponibile in Italia a partire da giugno e con pre-order dal 16 maggio al 1 giugno su Amazon.it, al prezzo diI primi 100 utenti che acquisteranno con pre-order lo smartphone motorola one vision riceveranno in bundle gratuitamente gli auricolari Wireless Vervebuds 500 di Motorola.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita