Wind propone lo smartphone OPPO Reno con anticipo zero

permette ai propri clienti di acquistare il nuovo smartphonecon le soluzioni ‘Wind Family’ e ‘All Inclusive’ a 9,99 euro al mese con un anticipo, rispettivamente, di 99,99 euro e di 129,99 euro.OPPO Reno è disponibile, con le stesse offerte, anche ad anticipo zero,OPPO Reno è stato progettato per unire la tecnologia alla semplicità di utilizzo. Si caratterizza per un design unibody con fotocamera Pop-up ed una silhouette elegante in due colorazioni ricercate: Ocean Green e Jet Black.Lo smartphone, per consentire agli utenti di raggiungere un elevato livello di luminosità e dettaglio, e con la possibilità di effettuare riprese di video 4K.Il modello Reno, alimentato dal chipset Snapdragon 710non espandibile e dotato di ricarica veloce VOOC 3.0, garantisce un'esperienza fluida con una configurazione hardware di alto livello.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita