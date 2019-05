Condividere interessi e passioni, sapendo sempre cosa accada vicino a noi, sia che siamo nella nostra città sia che ci troviamo in un'altra, per vacanza o per lavoro. È questa l'idea dietro a, una nuova app che parte da Milano con il chiaro obiettivo di, aiutando le persone a scoprire la vera vita delle città e delle persone che le animano.Se i social network, secondo gli studi più recenti, portano le persone a estraniarsi e isolarsi, chiudendosi all'interno di bolle virtuali, Nowr ha invece l'ambizioso obiettivo d. L'app infatti nasce come uno strumento per capire cosa stia succedendo nei nostri immediati dintorni, cosa si possa fare e quali siano e. Il nome, infatti, deriva dal payoff 'e, proprio per questa filosofia, gli utenti potranno visualizzare eventi che avvengono al massimo entro 10 giorni e in un raggio di 10 chilometri."La tecnologia fa ormai parte intrinsecamente della nostra quotidianità, dove ogni giorno si ritaglia un ruolo più massiccio. Se sotto la maggior parte degli aspetti ci ha fatto fare grandi passi avanti, di sicuro va anche rimarcato che ha reso diverse, e spesso meno immediate e spontanee, le forme di socializzazione. Con NOWR vogliamo usarla per invertire questa tendenza", spiega, CEO di, una giovane start up con sede a Padova che si occupa di Innovation Technology, specializzata in gamification (l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti non ludici). "La nostra app non è soltanto una vetrina, un espositore statico di eventi, ma è un qualcosa di vivo che, grazie alle reazioni degli utenti e agli aggiornamenti in tempo reale, permetterà un racconto diverso della vita nelle nostre città, dinamico e condivisibile al tempo stesso".Di fatto, attraverso foto, video e un linguaggio immediato, basato più su immagini ed emoji che sulle parole, chi useràpotrà trasmettere l'atmosfera dell'evento dove si trova, permettendo agli altri utenti di capire se si tratti di un appuntamento che li interessa, dove conoscere altre persone e provare nuove esperienze.Dai post sull'app sarà possibile, anche tramite una mappa per agevolare il 'colpo d'occhio', vedere, anche prima dell'evento, cosa succede, dove succede e quando succede; in tempo reale, poi,. Al tempo stesso, proprio per incoraggiare gli user a inserire anche eventi più ristretti, una funzione in via di implementazione permetterà al creatore del post di decidere se rendere pubblica anche la location o se dare l'informazione soltanto agli utenti che approva.Dopo un periodo di test per affinarla, anche dal punto di vista tecnico, NOWR sta ora iniziando la sua vita da, dove, a meno di un mese dal lancio, vede già 9mila sessioni settimanali da parte, con circa 50 eventi attivi giornalieri di media e più di 12mila download."Ci sembra il posto giusto da cui iniziare: è la più europea delle città italiane, con una serie di caratteristiche uniche che la rendono il palcoscenico ideale per far crescere il nostro progetto", continua l'imprenditore veneto, che sottolinea come quella di partire dall'Italia sia una scelta in controtendenza rispetto alle aziende digitali e come al tempo stesso questa decisione sia un qualcosa di ponderato e un omaggio alla capacità di innovazione del paese".L'app è stata progettata sia per dispositivied è già disponibile per il download gratuito su Apple Store e su Google Play Store.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita