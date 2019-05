Realme: arriva in Italia il suo nuovo flagship smartphone Realme 3 Pro

lancia in Italia, Realme 3 Pro, il suo nuovo modello di punta. Dotato di processore Snapdragon 710, questo smartphone ha nella reattività e rapidità i suoi punti di forza, mentre la batteria da 4045 mAh con ricarica flash VOOC 3.0 garantisce la massima autonomia.

Realme 3 Pro possiede due telecamere posteriori, una Sony IMX 519 da 16MP e l’altra da 5MP, più una fotocamera selfie da 25MP, per ottenere la migliore resa nei dettagli.

Dotato di processore Snapdragon 710 e di architettura Kryo eight-core, realme 3 Pro può raggiungere una velocità clock di 2,2GHz. La GPU Adreno 616 consente un’esperienza di gaming immersiva ed un ottimo rendering delle immagini 3D. Con Spectra 250 ISP, realme 3 Pro supporta anche l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione e dei video 4K, con zero shutter lag e stabilizzazione elettronica accelerata dell'immagine.

Realme 3 Pro viene fornito con TouchBoost, che orienta le performance del processore verso l’ottimizzazione dei controlli tattili durante i giochi, aiuta a ridurre i tempi di reazione del sistema e migliora la risposta delle immagini. Con TouchBoost, il tempo di risposta all’interno di un gioco, anche tra quelli più “pesanti”, può essere del 16,2% più veloce. Un'altra funzione, FrameBoost, aiuta ad ottimizzare la grafica: è in grado di rilevare quando il gioco richiede uno sforzo superiore del sistema e riesce a dare un impulso al processore per mantenere il frame rate ad un livello elevato e stabile. FrameBoost migliora la frequenza di aggiornamento delle immagini del 38%.

Disponibile in 2 versioni (una da 4 GB RAM + 64 GB ROM, disponibile a 199 €, l'altra da 6GB RAM + 128GB ROM, disponibile a 249 €) e 2 differenti colorazioni (Nitro Blue e Lightning Purple), Realme 3 Pro sarà in vendita sul sito ufficiale

, a partire dalle ore 12:00 del 5 giugno 2019.





