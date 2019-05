Samsung arricchisce la propriaintroducendoe continuando lo sviluppo della propria rete di, i centri assistenza totalmente brandizzati Samsung.In questa direzione Samsung ha annunciato, un nuovo servizio acquistabile on line sul sito Samsung () che include la riparazione degli smartphone della famiglia Galaxy in caso di danni non coperti da garanzia. Grazie a Smart Repair, infatti, è possibile far riparare il proprio smartphone presso un centro di assistenza autorizzato Samsung ad un costo conveniente usufruendo del servizio di ritiro e riconsegna del device compreso nel prezzo.Per poter avvalersi del servizio è sufficiente accedere al, selezionare il proprio modello di smartphone Galaxy, indicare la tipologia di danno e acquistare il pacchetto di riparazione appropriato grazie al configuratore automatico: il dispositivo verrà ritirato, riparato e restituito comodamente dove si preferisce.I vantaggi di Samsung Smart Repair sono molteplici:, come la rottura dello schermo o del vetro posteriore, possono essere riparati in maniera efficace, grazie a tecnici specializzati che utilizzano esclusivamente ricambi originali Samsung, veloce, attraverso il portale dedicato dove è possibile avviare la procedura di richiesta di riparazione, e comoda, tramite il ritiro e riconsegna in tutta Italia dello smartphone.Per andare incontro alle esigenze dei consumatori, Samsung ha poi avviato l’apertura dei, centri assistenza completamente brandizzati Samsung. Si tratta di un concept innovativo che mira ad offrire il miglior servizio post vendita in esclusiva per i clienti Samsung. Il personale che opera all’interno dei Customer Service è, infatti, altamente specializzato e preparatodi Samsung.I Customer Service sono caratterizzati da un ambiente dal design moderno in cui i clienti Samsung possono ricevere assistenza dedicata e il supporto completo su alcuni servizi esclusivi. Tra questi, uno dei più innovativi è, la riparazione veloce degli smartphone Samsung entro un’ora, anche prenotando la riparazione tramite call center è possibile programmare il giorno e l’orario dell’assistenza e riavere lo smartphone funzionante dopo appena un’ora. Il 90% delle riparazioni di smartphone Samsung nei Customer Service avviene in meno di 60 minuti.I Samsung Customer Service, tuttavia, sono centri assistenza che non solo garantiscono la riparazione dei dispositivi in modo efficiente e rapido, ma offrono anche agli utenti diverse esperienze,, oppure la possibilità di usufruire di aree dedicate esperienziali e wi-fi gratuito mentre si è in attesa del device. Il 30% delle richieste dei clienti infatti si concludono con una consulenza e non con una riparazione, per questo motivo Samsung sceglie di offrire gratuitamente ai propri Consumatori questo servizio, contribuendo alla conoscenza dei dispositivi digitali.In pochi mesi (da ottobre 2018 ad oggi),(Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino, Venezia-Mestre); ma il programma delle aperture prevede altre inaugurazioni nei prossimi mesi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita