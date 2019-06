Huawei pubblica un white paper sulla proprietà intellettuale

ha pubblicato oggi un white paper sull'innovazione e la proprietà intellettuale e ha messo in guardia le aziende e i clienti in tutto il mondo contro la politicizzazione di queste tematiche. Durante una conferenza stampa tenuta presso la sede dell'azienda,, ha affermato che la proprietà intellettuale è la pietra angolare dell'innovazione e la sua politicizzazione rappresenta una minaccia il progresso. "Se i politici usano la proprietà intellettuale come strumento politico, finiranno per distruggere la fiducia nel sistema di protezione dei brevetti. Specialmente quando alcuni governi decidono di privare selettivamente le aziende della loro proprietà intellettuale, minando così le fondamenta dell'innovazione globale", ha affermato Song.Il documento, intitolato"Rispettare e proteggere la proprietà intellettuale: la base dell'innovazione",illustra le pratiche e i contributi di Huawei all'innovazione e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Alla fine del 2018, Huawei aveva ottenuto 87.805 brevetti, di cui 11.152 sono brevetti statunitensi. Dal 2015, Huawei. Oltre ad accumulare brevetti di sua proprietà, Huawei ha anche investito oltre 6 miliardi di dollari in royalties per utilizzare legalmente la proprietà intellettuale di altre società, secondo il documento quasi l'80% di tale cifra è stato pagato a società americane.“La proprietà intellettuale è proprietà privata, protetta dalla legge, e le controversie dovrebbero essere risolte attraverso procedimenti legali” ha detto Song, aggiungendo che negli ultimi 30 anni nessun tribunale ha mai concluso che Huawei si sia macchiata di furto doloso di brevetti, e nessun tribunale ha mai richiesto a Huawei di pagare danni per questo motivo.“L'approccio collaborativo e rispettoso delle proprietà intellettuali di Huawei è dimostrato dal semplice fatto che molte delle sue scoperte tecnologiche fanno parte degli standard aperti che governano 3G, 4G e 5G. Di conseguenza, anche se alcuni Paesi non acquistano prodotti direttamente da Huawei, utilizzano ancora i brevetti essenziali di Huawei e condividono i vantaggi della tecnologia creata dalla stessa azienda” ha affermato Song.Song ha anche affrontato la posizione di Huawei sull'uso dei brevetti, affermando che la società non precluderebbe mai a nessuno il proprio portafoglio di brevetti. “Piuttosto Huawei adotterà un atteggiamento aperto e collaborativo e seguirà il principio FRAND, ovveroEquo, Ragionevole e non Discriminatorio”, nei rapporti con le parti interessate nel settore delle licenze dei brevetti."Come sempre, Huawei è pronta e disposta a condividere la propria tecnologia con tutti. Ciò include il 5G. Comprende le società statunitensi e i consumatori degli Stati Uniti. Insieme possiamo portare avanti il nostro settore e far progredire la tecnologia a beneficio di tutta l'umanità ", ha poi concluso Song.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita