Eolo: +27% di ricavi, 400mila clienti in tutta Italia

, principale operatore in Italia nel fixed wireless ultra broadband per i segmenti business e residenziale, ha annunciato i risultati economici preliminari relativi all'esercizio chiuso al 31 marzo 2019.Nell'ultimo esercizio chiuso il 31 marzo 2019 EOLO ha realizzato, inrispetto al precedente esercizio. L'aumento dal valore dell'EBITDA pro forma pari a 58 Milioni (+25% rispetto al precedente FY), conferma e consolida il trend di forte crescita che l'azienda è riuscita a realizzare grazie agli ingenti investimenti, pur mantenendo un margine operativo positivo di assoluta eccellenza.Nel 2019 EOLO è diventato operatore nazionale, estendendo la sua rete in tutta Italia e raggiungendoquotidiani dislocati in 5.900 comuni nella penisola. Il servizio offerto da EOLO è disponibile in tutta Italia grazie ade sono previste ulteriori 500 attivazioni entro marzo 2020 prevalentemente nel Sud della penisola, arrivando in questo modo a superare la quota di 3.000 BTS servite da un backbone, a Marzo 2020, di oltre 10.000km di fibra ottica.Nel corso del 2019, EOLO ha rafforzato la propria leadership, continuando aposizionarsi come l'operatore di riferimento della provincia italiana.L'azienda ha integrato i servizi da sempre offertiattraverso la tecnologia fixed wireless EOLOwave G sulla frequenza "5G" a 28GHz, con servizi di connettività in Fibra Ottica,e che saranno disponibili da settembre in buona parte delle città di provincia.