Galaxy A80: con la prima tripla fotocamera rotante di Samsung

ha annunciato l’arrivo sul mercato in Italia del nuovo Galaxy A80, disponibile negli shop online e nelle principali insegne di elettronica di consumo.

Per la prima volta nella storia dei dispositivi Samsung, Galaxy A80 è equipaggiato con la rivoluzionaria tripla fotocamera rotante dotata delle stesse lenti frontali e posteriori ad alta risoluzione, in modo che non venga mai compromessa la qualità dei video e delle immagini.

Sia che si tratti di un’escursione in montagna durante il giorno o una degustazione di street food alla sera, Galaxy A80 permette di scattare foto chiare e luminose in qualsiasi condizione di luce grazie ai 48MP della fotocamera principale. In più, con l’obiettivo Ultra-grandangolare, dotato di un campo visivo di 123 gradi, si ha la certezza di riuscire a catturare e condividere video live di qualsiasi cosa si ha di fronte.

Munito di fotocamera di profondità 3D TOF, Galaxy A80 permette di registrare in tempo reale tutti i momenti migliori con diverse funzionalità, tra cui la modalità Video Fuoco Live che crea clip in stile pellicola cinematografica. Inoltre, la funzione Super Stabilizzatore Video permette di registrare filmati in movimento di alta qualità.







Con un rapporto di visualizzazione di 20:9, il New Infinity Display permette di godersi al meglio i propri contenuti preferiti senza alcun elemento di disturbo.



Come parte dell’esperienza Galaxy, Galaxy A80 include anche Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza di Samsung sviluppata per proteggere il device dal chipset al software. Inoltre, grazie al lettore di impronte digitali nel display l’esperienza di sblocco sarà immediata. Galaxy A80 è in grado di garantire prestazioni da top di gamma con il nuovo processore Octa-Core e i suoi 8GB di RAM. In più, grazie all’Intelligenza artificiale Galaxy A80 ottimizza le prestazioni e i consumi adattandosi alle esigenze quotidiane per assicurare la migliore esperienza possibile.



Galaxy A80 è disponibile in tre colori: Angel Gold, Ghost White e Phantom Black. Le varianti Angel Gold e Ghost White hanno rispettivamente un tocco di rosa e blu, per esprimere al meglio il proprio stile.

Galaxy A80 è disponibile al prezzo di € 679,00.



Galaxy A80 dispone poi d, un ampio schermo edge-to-edge FHD+ SuperAMOLED da 6,7 pollici.1Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita