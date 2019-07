5G, TIM: al via i servizi per aziende e famiglie

TIM, dopo aver acceso il 5G a

rendendo così disponibili i primi servizi commerciali per famiglie e aziende. Entro quest’anno il 5G di TIM arriverà

–

, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

, con una velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps con una copertura complessiva pari a circa il 22% della popolazione. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access).Il 5G porterà ad una trasformazione fino ad oggi inimmaginabile della rete fissa e mobile,: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell’Internet of Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 con altissima qualità e affidabilità.TIM ha già lanciatoe per utilizzare da subito la rete di nuova generazione ha siglato partnership conI clienti possono acquistare nei negozi TIM o sul sito www.tim.it il Samsung Galaxy S10 5G e lo smartphone Xiaomi Mix3 5G, a breve sarà disponibile l’Oppo Reno 5G.Per le famiglie sono due le nuove offerte 5G con velocità fino a 2 Gbps:proposta a partire da 29,99 Euro/mese con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e a partire da 49,99 Euro/mesecon 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. Inoltre con questa offerta è possibile acquistare il nuovo Samsung S10 5G a 10 Euro/mese (con anticipo 199 Euro) e con l’App TIMGAMES – inclusa fino a dicembre 2019 - trasfomarlo in una console con il gamepad.Per laTIM proponeche viene proposta a partire da 60 Euro/mese per i nuovi clienti e prevede minuti e SMS illimitati - anche dall’Italia in Europa e verso 16 destinazioni extra UE-, 100 GB, mail e chat illimitate, roaming anche internazionale con chiamate e SMS illimitati oltre a 5GB nelle 16 destinazioni extra UE.TIM offrirà inoltrein sei Paesi iniziando entro luglio con Austria, Gran Bretagna, Svizzera, per proseguire successivamente con Spagna, Germania ed Emirati Arabi.