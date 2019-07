adware

(identificata come AndroidOS_HiddenAd.HRXAA e AndroidOS_HiddenAd.GCLA) nascosta all'interno di 182 app di giochi o per fotocamera.

La maggior parte di queste app maligne è stata identificata all'interno di Google Play e i download sono stati milioni.



L'adware rilevato in queste app è in grado di nascondersi ed evadere le rilevazioni sandbox, di generare pubblicità a tutto schermo che non possono essere chiuse immediatamente, creare pop-up che infestano il dispositivo dell'utente compromettendo la memoria e le prestazioni della batteria, e portare gli utenti a siti maligni.

Delle 182 app maligne rilevate, 111 sono state identificate all'interno del Google Play Store, le altre in store di terze parti. Le app sono state rimosse da Google Play, ma i download totali sono stati 9.349.000.