Retail, i dispositivi smart rivoluzionano la gestione dell’inventario

In periodo di saldi le richieste di taglie o colori diversi da quelli disponibili in store, aumentano esponenzialmente, causando spesso rallentamenti e confusione nel punto vendita.Per far fronte a queste situazioni, la gestione dell’inventario diventa un fondamentale processo di back-end che consente ai retailer di controllare e supervisionare l’inventario e gli ordini per il rifornimento delle scorte, nonché la distribuzione in negozio. L’obiettivo di questo processo è assicurare ai clienti la disponibilità delle giuste quantità di prodotti.Proprio per la gestione dell’inventario, la società Scandit offre una tecnologia di acquisizione dati mobile, che aiuta a migliorare l’efficienza dei flussi di lavoro aziendali.In tutte le attività di gestione dell’inventario è necessario accedere ai dati in tempo reale per poter coordinare le attività dei team e monitorare le variazioni nell’andamento della domanda dei consumatori. Senza questa trasparenza è pressoché impossibile rendere conto in modo efficiente dell’evoluzione delle esigenze dei clienti e assicurare che abbiano sempre a disposizione gli articoli giusti, nei posti giusti e nelle giuste quantità. Ed è appuntoAttrezzando il personale con dispositivi wireless, scanner barcode o dispositivi smart equipaggiati con una solida app di gestione dell’inventario, i retailer possono connettere gli addetti ai sistemi aziendali lungo l’intera catena di distribuzione, consentendo così l’accesso ai dati dell’inventario e il relativo aggiornamento in tempo reale.L’uso di smart device abilitati per mobile computer vision per accedere al sistema di gestione dell’inventario aziendale può contribuire significativamente a minimizzare i costi di attrezzature e manodopera e, contemporaneamente, ad accelerare i flussi di lavoro aziendali.Le app mobile di gestione dell’inventario consentono inoltre di stampare i codici a barre, pesare gli articoli e scansionare contemporaneamente più prodotti da aggiungere al conto delle scorte. Queste applicazioni possono addirittura aggiornare automaticamente i livelli dell’inventario nel momento stesso dell’acquisizione dei codici dell’articolo presso il punto vendita, oppure controllare in qualunque momento i livelli attuali delle scorte di un determinato articolo mediante la scansione del relativo codice a barre.Prima dell’avvento dei software per l’inventario, dei lettori dedicati e delle applicazioni basate su smart device, tutte le operazioni di inventario venivano eseguite manualmente. Un responsabile o un impiegato era incaricato di conteggiare il numero esatto di articoli in scorta usando una semplice calcolatrice o un blocco di fogli di carta. Naturalmente questo procedimento era estremamente inefficiente e suscettibile di errori umani; per questo oggi per fare l’inventario la maggior parte delle aziende si affida a lettori barcode dedicati.Nonostante controllare l’inventario tramite software di gestione e lettori barcode dedicati sia indubbiamente più efficace che non digitare numeri su una calcolatrice, i costi stessi necessari per implementare e mantenere l’attrezzatura tra più sedi rendono come minimo rischioso tale approccio. Per questo motivo,La tecnologia mobile computer vision per Android, iOS, Windows e Linux equipaggia qualunque apparato dotato di fotocamera con affidabili capacità di scansione barcode che consentono di individuare, tracciare e decodificare più codici a barre contemporaneamente. In particolare, l’SDK per lettura barcode di Scandit offre efficienza di acquisizione dati di livello enterprise, grazie all’uso di evoluti algoritmi di decodifica per il riconoscimento immagini che assicurano prestazioni pari e addirittura superiori a quelle dei lettori barcode dedicati.Edche si ottengono integrando il software di scansione barcode mobile nell’app di gestione dell’inventario aziendale:Diversamente dai lettori dedicati, un’app di gestione dell’inventario basata su SDK per lettura barcode può essere distribuita su tutta la catena di distribuzione senza grossi costi. Gli smartphone equipaggiati con la nostra tecnologia di acquisizione dati mobile offrono le stesse prestazioni dei dispositivi dedicati a una frazione del costo, specie quando l’azienda adotta una politica BYOD (uso sul lavoro dei dispositivi personali dei dipendenti) con manager e personale. Con questa soluzione i dipendenti possono usare un qualsiasi smartphone per gestire l’inventario, evitando l’esigenza di continue operazioni di manutenzione e migliorando così il ROI per l’azienda.Un’app di gestione dell’inventario basata su SDK per lettura barcode consente ai dipendenti di accedere all’istante ai sistemi aziendali, visualizzando le informazioni critiche necessarie per rifornire le scorte di articoli in modo veloce e preciso. Questa soluzione crea totale visibilità su tutta la catena di distribuzione, rendendo così il sistema di gestione dell’inventario più trasparente ed efficiente.Con un’app di gestione dell’inventario basata su Scandit, il personale può utilizzare i suoi smart device abilitati con computer vision per scansionare i codici a barre in pochi secondi, evitando costose ripetizioni delle verifiche e assicurando maggiore redditività ed efficienza. Le app basate su SDK per lettura barcode uniscono il vantaggio di una velocità di scansione di livello enterprise a una precisione imbattibile, che elimina completamente ogni errore di conteggio.Poiché la maggioranza dei lavoratori già utilizza dispositivi smart, le app basate su SDK per letture barcode risultano altamente intuitive e quindi facili da adottare a ogni livello aziendale. Nei momenti di picco dell'inventario anche i collaboratori temporanei potranno utilizzare l'app di gestione dell'inventario sul proprio dispositivo personale con poca o nessuna formazione. Tutti elementi che assicurano un'implementazione facile ed efficiente.