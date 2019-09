5G: TIM ed Ericsson sperimentano la tecnologia cloud native

TIM ha sperimentato con successo - primo operatore in Italia e tra i primi al mondo grazie alla collaborazione con Ericsson - la core network 5G cloud native presso i propri laboratori di Torino, accelerando così il percorso di evoluzione della rete 5G di TIM verso le tecnologie cloud native.

Questo primato consente di adottare soluzioni per una gestione operativa avanzata della rete e di implementare i principi più innovativi delle architetture software (Service Based Architecture) nell’ambito delle reti mobili di nuova generazione.

I test hanno verificato le procedure di controllo e di trasmissione del traffico dati, definite dagli standard internazionali 3GPP, e le soluzioni per la creazione e configurazione automatica delle funzioni di rete, per la riparazione automatica dei guasti e per l’aggiornamento della core network su rete live.

L’adozione delle tecnologie cloud native rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo dei nuovi servizi 5G, consentendo di ottimizzare risorse di rete in modo dinamico, immediato e automatico, al fine di assicurare l’alta qualità del servizio richiesto, portando l’intelligenza di rete e le applicazioni in prossimità del cliente (Edge Computing).

