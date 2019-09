Galaxy A90 5G: Samsung annuncia lo smartphone con 5G

Samsung ha annunciato il lancio del

– l’ultima aggiunta alla famiglia Galaxy AIl Galaxy A90 5G offre un’esperienza potente, fluida e affidabile. È l’ultimo esempio dell’impegno Samsung per una collaborazione aperta, combinando le funzionalità avanzate del mobile e il complesso design dei dispositivi Galaxy con innovative soluzioni 5G di partner comeEquipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 855 5G, il Galaxy A90 5G offre connettività 5G e avanzate funzionalità di intelligenza artificiale.Il Galaxy A90 5G consente di registrare e condividere video. Grazie alle avanzate caratteristiche della fotocamera e alle capacità dell’intelligenza artificiale come Super Stabilizzatore, Ottimizzatore Scena e Flaw Detector, si può facilmente catturare l’esperienza che conta di più mentre si è in movimento. La fotocamera frontale da 32 megapixel vanta anche funzioni come Messa a Fuoco Live e Video Fuoco Live, che rendono più facile che mai catturare i migliori selfie o i video di gruppo.Il displayoffre un’esperienza cinematografica, ottenendo il massimo dai contenuti multimediali. Inoltre, grazie alla potente batteria del Galaxy A90 5G e alla sua capacità di ricarica super-veloce, sarà possibile essere sempre più connessi.Il Galaxy A90 5G, creato con un unico disegno geometrico sul vetro posteriore, è disponibile in due opzioni di colore – bianco e nero – in Corea, per espandersi successivamente su altri mercati.