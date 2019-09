iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: negli store dal 20 settembre

ha svelato i nuovi, una nuova linea Pro di iPhone caratterizzati da un nuovo schermo, il più luminoso mai visto su un iPhone.Il potenteprogettato da Apple assicura prestazioni straordinarie e un'autonomia della batteria senza precedenti. Un nuovo sistema a tripla fotocamera con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo offre un'esperienza di livello Pro, per foto sempre perfette anche in condizioni di scarsa illuminazione e registrazioni della massima qualità, in particolare per gli action video."iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono gli smartphone più evoluti e potenti che abbiamo mai realizzato. Sono dotati di tecnologie all'avanguardia su cui potranno fare affidamento sia i professionisti sia tutti gli altri utenti che desiderano il miglior dispositivo di sempre," ha dichiarato. "iPhone 11 Pro ha il primo sistema a tripla fotocamera introdotto su un iPhone ed è di gran lunga la migliore fotocamera che abbiamo mai creato, oltre a offrire una vasta gamma di controlli creativi e funzioni avanzate per foto e video grazie a iOS 13. Lo schermo Super Retina XDR è il display più evoluto e luminoso mai visto su un iPhone, mentre il chip A13 Bionic alza ulteriormente l'asticella in termini di prestazioni e autonomia degli smartphone."Con una superficie posteriore in vetro opaco e una cornice in acciaio inossidabile lucido, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro MaxI dispositivi sono anche incredibilmente resistenti: per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è stato impiegato il vetro di maggiore durezza mai utilizzato in uno smartphone; inoltre hanno un rating di grado IP68, perciòe sono maggiormente protetti contro gli schizzi dei liquidi più comuni, come gocce di caffè e altre bibite.1Il nuovo display, ideale per i film e altri video HD, con una luminosità fino a 1200 nit. Lo schermo Super Retina XDR supporta un'ampia gamma cromatica, con una gestione del colore a livello di sistema, e la tecnologia True Tone, per un'esperienza di visualizzazione più naturale. Con un contrasto di 2.000.000:1 e neri assoluti, gli utenti Pro potranno contare su un'esperienza di visualizzazione più vivida nelle foto e nei video HDR; inoltre, il display Super Retina XDR offre un'efficienza energetica superiore.Prestazioni ancora più veloci poi con tanta autonomia in più. Il chip A13 Bionic di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max infatti è il più veloce mai integrato in uno smartphone e assicura prestazioni strabilianti, con CPU e GPU fino al 20% più veloci rispetto al chip A12.iPhone 11 Pro introduce poicon ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, integrato in iOS.Ogni fotocamera del sistema registra anche video 4K con una gamma dinamica estesa e una stabilizzazione di livello cinematografico. Con un campo visivo più ampio e un piano focale superiore, l'ultra-grandangolo è perfetto per gli action video.Le tre fotocamere offrono agli utenti, mentre lo zoom audio fa coincidere l'audio con le inquadrature, per un sound più dinamico.Il nuovo sistema TrueDepth introduce poi, mentre l'innovativa funzione Smart HDR consente di ottenere foto più naturali. I video-selfie saranno ancora più espressivi grazie alla fotocamera frontale TrueDepth che registra ora filmati 4K fino a 60 fps e slow motion fino a 120 fps.- Il nuovo chip U1 progettato da Apple utilizza per la prima volta su uno smartphone la tecnologia Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale. Con iOS 13.1, disponibile dal 30 settembre, AirDrop si migliora con suggerimenti basati sul riconoscimento della direzione.- Face ID, la forma di autenticazione facciale più sicura mai creata per uno smartphone, è fino al 30% più veloce e persino più facile da utilizzare, con prestazioni superiori a distanze variabili e supporto per ancora più angolazioni.- L'audio spaziale offre un'esperienza surround immersiva, mentre Dolby Atmos assicura un suono potente e dinamico su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.- Le tecnologie LTE di classe Gigabit fino a 1,6Gbps e Wi-Fi 6 offrono velocità superiori in download e dual SIM con eSIM.iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max saranno disponibili nei modelli da 64GB, 256GB e 512GB nei colori verde notte, grigio siderale, argento e oro, con un prezzo a partire da €1.189 e €1.289, rispettivamente.I clienti potranno inoltre acquistare iPhone 11 Pro con un canone mensile di €36,625 oppure a un prezzo di €879 in caso di permuta6 e iPhone 11 Pro Max con un canone mensile di €40,79 oppure a un prezzo di €979 in caso di permuta, su apple.com , tramite l'app Apple Store e negli Apple Store. iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono variare).I clienti die oltre 30 Paesi e aree geografiche potranno preordinare iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max a partire dalle ore 5:00 (PDT) di venerdì 13 settembre; i dispositivi saranno disponibili a partire da venerdì 20 settembre.I clienti che desiderano acquistare iPhone versando un canone mensile, inclusi gli utenti che decidono di permutare l'attuale dispositivo o di usufruire del programma iPhone Upgrade Program, possono utilizzare l'app Apple Store sul loro iPhone per ottenere la preapprovazione fino alle ore 21:00 (PDT) di giovedì 12 settembre, prima dell'inizio dei preordini per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.