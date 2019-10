Secondo un sondaggio condotto da Yolt, l'app di smart money management, su un campione di oltre 4.000 intervistati che vivono tra Regno Unito, Francia e Italia, oltre tre quarti degli italiani non è a conoscenza della nuova direttiva PSD2. Forse ancora più preoccupante è il fatto che, nonostante questa scarsa conoscenza, gli italiani risultino più consapevoli della direttiva rispetto ai consumatori francesi e inglesi.

La legislazione, entrata in vigore il 14 settembre, sta influenzando tutto, dal modo in cui i consumatori accedono ai servizi bancari online al modo in cui si autenticano e accedono ai loro conti, fino al modo in cui effettuano pagamenti online e contactless e persino agli strumenti che usano per gestire i loro soldi. Secondo la direttiva PSD2, infatti, le banche dovranno aprire i dati dei consumatori (con il consenso degli utenti) a fornitori terzi che potranno offrire soluzioni innovative per le persone che desiderano gestire le proprie finanze in modo più efficiente.

Nonostante ciò, solo circa un quarto (24%) degli italiani afferma di essere a conoscenza del termine "PSD2", sebbene nel Regno Unito e in Francia questa percentuale sia ancora più bassa: 3% e 8%, rispettivamente.

Nonostante la metà degli italiani (50%) affermi di essere stata contattata dalla propria banca in merito ai cambiamenti introdotti dalla PSD2, molti di questi non conoscono il vero motivo per cui questi cambiamenti sono stati introdotti.

Molte banche non hanno menzionato o hanno minimizzato il fatto che le modifiche siano state dovute alla nuova legislazione. Questo fatto a sua volta ha creato confusione tra i consumatori, con il 18% degli intervistati che afferma di ritenere che la propria banca abbia apportato modifiche a causa di un aumento del cybercrime piuttosto che per via di una nuova regolamentazione.

Tra i consumatori italiani si registra inoltre una forte domanda di maggiore sicurezza che la PSD2 stessa sta via via introducendo. Una stragrande maggioranza (86%) concorda sul fatto che dovrebbero esserci più misure di sicurezza per proteggere se stessi e il proprio denaro durante l’utilizzo di servizi bancari digitali.

L’84% degli italiani concorda sul fatto che i servizi di online banking e le app di gestione del denaro abbiano reso più semplice la gestione del proprio denaro.

