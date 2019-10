Mi 9 Lite arriva in italia in esclusiva con Vodafone

Xiaomi

ha annunciato la disponibilità in Italia di, il nuovo modello che va ad ampliare la line-up Mi 9. A partire dalsarà presente in tutti i Vodafone Store presenti sul territorio nazionale e nelle principali catene di distribuzione in esclusiva con l'operatore telefonico, al prezzo diInoltre, grazie all'offerta Vodafone RED Unlimited, sarà anche possibile acquistare Mi 9 Lite - nelle colorazioni– in 30 rate mensili da 0,99€ con un contributo iniziale di 19,99€.Creato per la generazione Instagram, Mi 9 Litecon obiettivo principale da 48MP e un grande sensore da 1/2" per scatti diurni ad altissima risoluzione. Utilizza inoltre un Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm, per catturare più luce e offrire scatti notturni luminosi. L'obiettivo ultra-grandangolare a 118° consente di riprendere l'intera scena. Mi 9 Lite rileva in modo intelligente quando si scattano foto di edifici/luoghi o di gruppo, e consiglia all'utente quando passare alla modalità ultra-grandangolare per ottenere un'immagine ottimale. Grazie alla correzione AI integrata abilitata, il dispositivo corregge automaticamente anche la distorsione dell'immagine.Dispone inoltre di un sensore di profondità che consente agli utenti di realizzare splendidi ritratti. Per un'esperienza fotografica migliore, gli utenti possono sfruttare la nuovissima funzioneche rileva accuratamente il cielo all'interno della foto e può trasformare una giornata nuvolosa in una bella giornata di sole o in un tramonto mozzafiato. Questa innovazione è stata resa possibile grazie al Mi AI Lab che ha utilizzato il deep learning per analizzare più di 100.000 foto del cielo.Lae unisce quattro pixel in un solo grande pixel da 1,6µm e, quindi, cattura più dettagli in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale del dispositivo supporta sia la funzione Palm Shutter, sia il Selfie panoramico, unendo tre selfie in una sola foto per includere più persone in un'unica foto di gruppo.. Il dispositivo sfrutta gli straordinari processi di fabbricazione utilizzati per sviluppare Mi 9, e mantiene la stessa sensazione di maneggevolezza e comfort grazie al Corning Gorilla Glass 5 ricurvo.La nuova serie si avvale inoltre delche offre un rapporto schermo/corpo pari al 91%. Questo nuovo modello adotta un logo verticale e ha un LED multicolore sul retro. Oltre ad agire come LED di notifica, la luce colorata supporta anche effetti unici e può seguire il ritmo della tua musica preferita. Il dispositivo è dotato di un sensore delle impronte digitali sotto il display - con una velocità di sblocco migliorata e un tasso di riconoscimento superiore - e di una certificazione per proteggere gli occhi dalla low-blue-light conferito dall'Istituto tedesco VDE Testing and Certification Institute. Mi 9 Lite protegge la vista con la modalità lettura 2.0 e dispone di un controllo della luminosità DC hardware che riduce l'affaticamento degli occhi e garantisce la conservazione del colore, eliminando lo sfarfallio in un ambiente con poca luce.Nonostante il suo design sottile e il peso di 179g, Mi 9 Liteper durare fino a due giorni con un utilizzo regolare. Supporta la ricarica rapida da 18W che può caricare da zero al 43% in soli 30 minuti, con l'adattatore di carica rapida incluso nella confezione.Il dispositivo è dotato di, audio ad alta risoluzione, jack per cuffie da 3,5 mm e un IR blaster. Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 710, Mi 9 Lite offre velocità e prestazioni eccellenti.Il dispositivo supporta ancheper garantire uno spazio di archiviazione sufficiente ad ospitare le tue foto preferite.