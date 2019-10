Samsung Galaxy M30s disponibile in Italia

è dotato di un display Infinity-U Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici

Il Samsung Galaxy M30s è già disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo di € 259 nelle colorazioni Blu, Nero e Bianco, a breve sarà disponibile anche sul sito

ha annunciato il lancio in Italia del, un nuovo smartphone pensato per i millennial e la Generazione Z, che si unisce al Galaxy M20 nella linea dei Samsung Galaxy M nel nostro Paese.Il Galaxy M30s è dotato diche può durare senza difficoltà per tutta la giornata e oltre. Con una sola ricarica, il dispositivo supporta 29 ore di riproduzione di video, 49 ore di chiamate vocali e oltre 131 ore di riproduzione di musica.Insieme allo smartphone viene fornito in dotazionein grado di supportare la Ricarica Rapida da 15 W. Sebbene contenga un'eccezionale batteria da 6.000 mAh, il Galaxy M30s ha uno spessore di appena 8,9 mm e pesa solo 188 grammi, quindi è molto comodo da portare sempre con sé.Il nuovo Galaxy M30s, che produce colori vivaci e sorprendenti. Lo smartphone ha ottenuto la certificazione Widevine L1, che offre la garanzia di poter guardare contenuti ad alta definizione su tutte le piattaforme di streaming.Galaxy M30s, con un obiettivo principale da 48 MP in grado di scattare foto incredibili. Il potente obiettivo Ultra-grandangolare da 8 MP di Galaxy M30s dispone di un angolo di visione da 123 gradi, equivalente a quello dell'occhio umano, con cui è possibile catturare l'intera scena così come la si vede, mentre la fotocamera di profondità da 5 MP consente di regolare la profondità di campo con la funzione. Inoltre, la fotocamera di Galaxy M30s include strumenti avanzati come la funzionecon supporto dell'intelligenza artificiale e Rilevamento difetti per scatti sempre perfetti.Galaxy M30scome cibo, paesaggi e così via, ottimizzando l'immagine per creare foto della migliore qualità possibile. È anche disponibile una modalità Notte dedicata per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.Il nuovo smartphone Samsung, Super Slo-Mo, Hyperlapse e scene in movimento con la funzione Super Stabilizzatore. È dotato di un nuovo processore Exynos 9611 Octa-Core che offre velocità di clock fino a 2,3 GHz.