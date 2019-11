Giovani e smartphone: il marchio non influisce necessariamente sulla scelta

A confermarlo è un'indagine svolta da

C'è un uso più etico e consapevole dello smartphone nellaquella composta daiper eccellenza. Sarà per i fenomeni ambientalisti che dilagano e crescono insieme con i ragazzi, sarà per una capacità di accesso maggiore e più critica alle fonti di informazione, ma i giovani italiani dimostranoalla tecnologia mobile di quello che, erroneamente, ci si aspetta.in collaborazione con il brand franco-cinese di telefonia, che ha coinvoltoLo smartphone è uno strumento indispensabile per i giovani per socializzare, informarsi, tenersi in contatto,. Gli studenti intervistati, infatti,presentato e non attendono il Black Friday, il Cyber Monday o il Natale per acquistare un device nuovo:Una percentuale che tocca addirittura ilnella fascia di età più matura dei 18-20enni. Il ricambio si allunga, si fa dunque più ragionato e attento, nonostante non manchino occasioni promozionali ghiotte, che interessano soprattutto la fine dell'anno.. Per il, con punte che sfiorano il 60%, non è fondamentale scegliere marchi e modelli famosi. Molto più importante affidarsi a device che sianoVa da sé che l'informazione risulti essenziale nella scelta di uno smartphone. Alla domanda "a cosa ti affidi per scegliere un nuovo telefonino?", al primo posto, con il 21% delle risposte, si piazzano leritenute attendibili e autorevoli. Al secondo posto, invece, si fermano le proprie competenze e sensazioni (20%), mentre al terzo resistonodi saper informare il consumatore (15%). Quest'ultimo dato, nella ricerca di Skuola.net e Wiko, assume un particolare valore quando si va. Nonostante infatti la Gen Z sia composta da giovani digitali,. I siti di e-commerce, comunque in crescita, si fermano al 18%.Ma quali caratteristiche tecnologiche richiedono i giovani da uno smartphone? Calcolando che la Gen Z si scambia abitualmente foto e video, salva meme e gif, è normale che ci sia una forte richiesta di ampie capacità di archiviazione. Tra le varie feature, dunque,rappresenta l'esigenza principale valutata al momento dell'acquisto:Segue la presenza di una(32% degli intervistati) - utile soprattutto per confezionare scatti e video da caricare sui social - e la necessità di unadatto a supportare videogames e tante App aperte simultaneamente (14%).Il settore usato/ricondizionato invece, tarda ad esplodere. Sebbene ci sia una certa attenzione e sensibilità al prezzo (), la scelta di acquistare un telefono usato o ricondizionato convince solo il 14% degli intervistati.Più probabile che i giovani, soprattutto nella fascia 10-13 anni, ricevano un telefono precedentemente utilizzato da altri membri della famiglia (10% dei casi).