Il nuovo motorola razr è il primo smartphone a conchiglia realizzato con un display flessibile che si piega del tutto, regalando un'esperienza d'uso familiare e, al contempo, unica e rivoluzionaria.

Lo smartphone, costruito con il migliore acciaio inossidabile e il, ha un guscio esterno protettivo e resistente ma premium al tatto, grazie ai materiali selezionati.Come il RAZR originale, il nuovo motorola razr è sottile e non presenta contrasti di colori né di materiali ma valorizza un design lineare e premium.Inoltre il dispositivo presenta. Grazie a questa innovazione, entrambi i lati del display flessibile rimangono perfettamente a filo quando il telefono è chiuso, proteggendo così lo schermo da polvere e impurità.Ilda, con rapporto 21:9, offre uno schermo grande con tutte le funzionalità a cui siamo abituati, ma basterà poi chiudere razr per godersi il design sottile e portatile, dalle dimensioni perfette da tenere in tasca.Sulesterno da 2,7" è possibile interagire con le informazioni importanti anche in movimento restando connessi senza doversi fermare. Si può chiamare, rispondere ai messaggi, effettuare pagamenti, ascoltare musica, scattare selfie, usare Google Assistant e accedere a comandi personalizzati, come attivare o disattivare Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot e molto altro ancora, tutto senza dover aprire il telefono.Motorola razr è anche quel telefono che offre la piacevole sensazione