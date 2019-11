LG G8XTHINQ disponibile in italia presso rivenditori selezionati

ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo smartphone top di gamma LG G8XThinQpresso i rivenditori(Euronics) especializzati nella distribuzione di prodotti di alta tecnologia e innovazione.LG G8XThinQè l’unico smartphone equipaggiato di serie con l’innovativogià disponibile anche sull’ LG Online Shop al prezzo consigliato al pubblico diLG G8XThinQsi posiziona sul mercato italiano come loche facilita le funzioni multitasking e crea un’esperienza del tutto nuova in ambito gaming su mobile. Doppio display OLED simmetrico da 6.4”, fotocamera selfie da 32 MP e due posteriori (12 e 13 MP) perfettamente a filo, Intelligenza Artificiale, audio con Quad DAC Hi-Fi a 32 bit e sensore di impronte digitali integrato nel display sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo smartphone un vero e proprio top di gamma.Inoltre il nuovo device è dotato dell’innovativoche trasforma il Dual Screen in un pad virtuale totalmente personalizzabile, con la possibilità di creare da zero un controller, mentreintegra una tastiera virtuale nel secondo schermo per facilitare il lavoro da mobile.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita