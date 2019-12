Black Friday 2019: +556% di ricerche online rispetto ad un giorno normale.

Google Analytics relativi al portale idealo.it





Secondo i dati rilevati durante il, idealo ha osservato unaper l’Italia pari alrispetto al “venerdì nero” dello scorso anno; facendo lo stesso confronto con i numeri registrati da idealo il venerdì precedente alla giornata di sconti online, è possibile vedere un aumento del. Allo stesso modo, anche la, da lunedì 25 a venerdì 29 Novembre, ha registrato un dato decisamente positivo:rispetto ai valori della “settimana media”. Si parla, infine, didi ricerche online rispetto ad un giorno normale.L’e una maggior accortezza nell’approcciarsi all’sono dimostrate anche dall’aumento delle attivazioni della funzionalità di idealo “”, utile perin maniera personale ed accurata. Questa funzione, infatti, ha registrato durante la settimana prima del Black Friday 2019 (22-28 Novembre) un uso delrispetto alla settimana immediatamente precedente.Ladi prodotto più gettonate per questo Black Friday 2019ha visto una netta propensione alla, in particolar modo il dato raggiunto daglidenota quanto sia importante per gli e-consumer trovaresu questi prodotti, anche in vista del Natale. Questi gli smartphone maggiormente cercati:I primi diecihanno visto quindi il dominio di alcuni colossi del tech, con soluzioni che però non comprendono solo gli smartphone, bensì: Apple AirPods 2, Apple iPhone 11, Nintendo Switch, Xiaomi Mi Band 4, Apple AirPod Pro, Xiaomi Mi 9T Pro, Dr. Martens 1460, Dyson Cyclone V11 Absolute, FIFA 20 (PS4), Xiaomi Redmi Note 8 Pro.Presenti anche diverse categorie di prodotto pere per, in linea con quanto accaduto già nel 2018. Queste le prime dieci categorie e le relative percentuali di interesse online:(13,5%),(5%),(4,5%),(3,6%),(3%),(2,5%),(1,7%),(1,7%),(1,5%),(1,4%)Secondo i dati di, gli italiani hanno utilizzato diversiper approcciare le offerte del Black Friday. Il sorpasso dello(66,3%) nei confronti del(29,6%) è ormai un dato di fatto, come già successo nel 2018 ma rimane ancora limitato l’uso del(4,1%).Le regioni italiane nelle quali è maggiormente cresciuto l’interesse online rispetto al mese precedente sono state:(+331%),(+322%),(+318%),(+306%). Sono, infatti, soprattutto le regioni più piccole a crescere percentualmente, a dimostrazione del fatto che Black Friday e Cyber Monday vanno ad attivare anche chi, generalmente, è più restio agli acquisti online.Come per l’e-commerce in generale, glisi mostrano in prima linea anche in questa occasione, con un interesse del, a fronte delraggiunto dalle utentiNellatroviamo al primo posto gli utenti(28,21%), seguiti dalla fascia dei(25,34%); terzo posto per gli e-consumer dai(con il 21,66%). Nelle ultime tre posizioni troviamo, in ordine, la fascia d’età(9,63%), quella dai(con il 8,68%), infine gli(per il 6,10%).Per quanto riguarda il, le intenzioni di acquisto sono aumentate delrispetto all’edizione precedente e delse confrontate con un normale Lunedì.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita