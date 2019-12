UCI Cinemas lancia la prima sala ScreenX in Italia a UCI Luxe Marcon

inaugura all’UCI Luxe Marcon (VE), l’unica in cui gli spettatori avranno la possibilità di essere totalmente coinvolti all’interno dell’azione del film, vivendo un’esperienza cinematografica unica. ScreenX è la prima tecnologia multiproiezione al mondo che consente la visione di film panoramici a 270 gradi, andando al di là della tradizionale cornice dello schermo centrale fino ad arrivare alle pareti laterali, dotate di appositi schermi.All’interno della sala ScreenX il pubblico è circondato dalle immagini e ha la possibilità di andare “oltre lo spazio” del classico schermo cinematografico, essendo al centro di un’immagine che si espande in formato panoramico. La tecnologia ScreenX introduce un nuovo livello di immersione cinematografica grazie a una proiezione avvolgente in grado di travolgere con un innovativo metodo di narrazione creativa.ScreenXe, attraverso immagini aggiuntive, dà la possibilità al pubblico di catturare l’atmosfera con un impatto superiore.La prima sala italiana ScreenX sarà disponibile al pubblico dal giorno di Natale con il film, distribuito da Warner Bros. Italia, in uscita in tutte le sale mercoledì 25 dicembre. Dotata dello schermo centrale e dei due schermi laterali, la sala ScreenX di UCI Luxe Marcon conta 150 posti (di cui 2 per disabili).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita